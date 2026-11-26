De acuerdo con la investigación judicial, Lezcano habría integrado la organización que atacó al empresario bajo la modalidad de viuda negra. La víctima fue drogada y, tras recuperar el conocimiento, fue golpeada y asesinada por asfixia, luego, los delincuentes escaparon con dinero y otros objetos de valor.

Por ese episodio, la joven quedó imputada por homicidio agravado criminis causa, entre otros agravantes. Fue detenida en junio de 2025, cuando tenía apenas 19 años, a partir de las declaraciones de uno de sus presuntos cómplices y las pruebas reunidas durante la pesquisa.

Ahora, los investigadores sospechan que Lezcano habría continuado coordinando actividades delictivas pese a permanecer privada de su libertad.

Clotilde Beatriz Lezcano está acusada de coordinar una organización que drogaba a hombres. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El video que permitió desarticular a la banda de viudas negras

La nueva investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 46 años que fue víctima de un robo en su vivienda de Ramos Mejía. El hombre había conocido a una mujer que se presentó como “Camila” mediante una aplicación de citas y, durante el encuentro, la víctima fue drogada y perdió el conocimiento.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la propiedad registraron el accionar de la sospechosa y de otros integrantes de la organización. Las filmaciones, el análisis de teléfonos celulares y distintas tareas investigativas permitieron establecer una presunta conexión entre los delincuentes y Lezcano.

Según la hipótesis de los investigadores, la joven mantenía contacto con sus cómplices desde el establecimiento penitenciario y coordinaba las actividades de la banda.

Los miembros de la banda detenidos tras un ataque coordinado por Clotilde desde la cárcel.

Cinco detenidos y 31 celulares secuestrados

En el marco de la investigación, los efectivos realizaron una serie de allanamientos en la Villa 21-24, Zavaleta y la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos.

Como resultado de los procedimientos, otras cinco personas fueron detenidas y se secuestraron 31 teléfonos celulares, cinco blísteres de medicamentos somníferos, notebooks, tablets y otros elementos de interés para la causa.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si los sospechosos participaron de otros robos cometidos bajo la misma modalidad. La Justicia busca establecer el alcance de la organización y el rol que habría desempeñado Lezcano desde el interior de la cárcel.