Choque múltiple en la General Paz: dos personas resultaron heridas

Como consecuencia del accidente, el SAME informó que dos adultos mayores sufrieron heridas y debieron ser trasladados al Hospital Fernández.

Uno de los pacientes presentó un corte que requirió sutura, mientras que el otro sufrió un traumatismo en el tórax. Según el reporte médico, ambos se encontraban fuera de peligro.

Qué pasará con los peajes desde enero de 2027

A partir del 1° de enero de 2027, las autopistas Acceso Oeste y Acceso Norte dejarán de aceptar dinero en efectivo en sus cabinas de peaje. La empresa concesionaria Autopistas del Oeste confirmó que únicamente estarán habilitados el TelePASE y los medios de pago electrónicos.

La modificación forma parte de un proceso de modernización del sistema de cobro que busca agilizar la circulación vehicular y reducir los tiempos de espera.

En el caso del Acceso Oeste, la medida alcanzará al corredor que atraviesa los municipios de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján.

A partir de 2027 se eliminará el uso del efectivo en el Acceso Oeste. (Foto: archivo)

"Continuamos mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones", dijo el director adjunto de operaciones de Autopistas del Sol y del Oeste, Ezequiel Hermida.

Según la empresa, el 90% de los usuarios de la autopista ya se encuentran adheridos al TelePASE. En el caso de las personas que no cuenten con ese sistema de cobro, podrán recurrir a la opción de "Pagos electrónicos", en la que se podrá abonar mediante códigos QR o pagos sin contacto (NFC) con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard.