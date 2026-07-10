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¿Reconciliación?

Se separaron por rumores de infidelidad tras anunciar su boda y fueron vistos juntos alentando a Argentina

Se separaron en medio de rumores de infidelidad, cancelaron su boda y ahora fueron vistos juntos alentando a la Selección Argentina.

10 jul 2026, 16:44
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Se separaron por rumores de infidelidad tras anunciar su boda y fueron vistos juntos alentando a Argentina

Las historias de amor suelen atravesar momentos de felicidad, crisis y reconciliaciones, y la de Cristian Castro con Mariela Sánchez no fue la excepción. Juntos vivierons una relación marcada por varias idas y vueltas, hasta que en noviembre del año pasado decidieron ponerle punto final de manera definitiva.

La ruptura sorprendió porque tiempo antes ambos habían anunciado sus planes de casarse e incluso hablaban con entusiasmo de la boda. Sin embargo, distintos conflictos terminaron desgastando el vínculo y llevaron a que el proyecto de formar una vida juntos quedara definitivamente cancelado.

Según contó la propia agente inmobiliaria, fue Cristian quien tomó la decisión de ponerle fin a la relación. "Cuando llegamos a Córdoba, una mañana se levantó y me dijo que quería irse de la casa. Ahí se terminó todo", recordó sobre el momento en que se produjo la separación.

En aquel entonces, el cantante también salió a desmentir las versiones que hablaban de una supuesta infidelidad como motivo. Sin embargo, con el paso de los meses el vínculo entre ambos volvió a recomponerse. A partir de su reencuentro comenzaron a verse nuevamente y, de hecho, en las últimas semanas se dejaron ver juntos en distintas ocasiones, alimentando las versiones de una reconciliación.

En las últimas horas se viralizaron fotos y videos de Castro junto a Sánchez, acompañados por Verónica Castro y su pareja. En las imágenes se los ve sonrientes y de muy buen ánimo. Incluso, cuando advierten que la cámara los está enfocando, ambos saludan con naturalidad.

Sin embargo, poco después se conoció el verdadero origen del material. Las imágenes habían sido registradas durante el partido que la Selección Argentina disputó el 10 de octubre frente a Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami. De esta manera, quedó aclarado que no se trataba de un encuentro reciente del Mundial 2026.

Cómo fue la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez comenzaron su relación a fines de 2023 y, desde entonces, atravesaron numerosas crisis y reconciliaciones que mantuvieron su vínculo en el centro de la escena.

A comienzos de 2024 oficializaron el romance y, con el correr de los meses, el cantante llegó a anunciar públicamente que tenía intenciones de casarse con la agente inmobiliaria cordobesa. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado hacia la boda, la relación entró en una fuerte crisis.

En noviembre del año pasado, la pareja confirmó la separación definitiva en medio de versiones que apuntaban a una presunta infidelidad. En aquel momento, fue Mariela quien contó que la decisión de ponerle fin a la relación había sido tomada por Cristian, mientras que el artista negó rotundamente los rumores de engaño.

Meses después, ambos volvieron a mostrarse juntos en distintas oportunidades, lo que alimentó las especulaciones sobre una nueva reconciliación. Las recientes imágenes de los dos compartiendo un partido de la Selección Argentina no hicieron más que reforzar esas versiones y dejaron en evidencia que el vínculo entre ellos sigue más vigente que nunca.

     

 

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