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CAUSA ABIERTA

Piden la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

La Fiscalía solicitó la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores.

A24.com | Damián Blanco
por Damián Blanco | 10 jul 2026, 16:38
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Piden la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

Piden la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

Piden la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

Piden la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

Hace casi un año, en agosto del año pasado, Marcelo Corazza comenzó a ser juzgado en un debate donde se ventilan delitos como asociación ilícita, abusos sexuales agravados, promoción de la prostitución, corrupción de menores, trata de personas con fines de explotación sexual, exhibiciones obscenas y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal pidió la absolución del primer ganador de la edición argentina del reality show Gran Hermano.

Así lo informaron a fuentes judiciales. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni. El juicio, como las víctimas eran menores en el momento de los hechos investigados, se realiza a puertas cerradas en los tribunales de Comodoro Py. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Patricio García Elorrio y el fiscal federal Nicolás Czizik.

El fiscal García Elorrio consideró que ciertos hechos por los que estaba acusado Corazza estaban prescriptos y, sobre otro más reciente, entendió que no estaba suficientemente probado, por lo que pidió su absolución.

Corazza, de 55 años, no es el único acusado que llegó a juicio. En el debate son juzgados otros cuatro imputados: Rolando Angelotti, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, para quienes el Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre diez y 22 años de cárcel, según reveló el portal MDZ. El fiscal García Elorrio solicitó la absolución de los cinco imputados por la acusación de asociación ilícita, y para Angelotti, Mermet, Charpenet y Aguiar pidió también la absolución por prescripción, igual que para Corazza, por los hechos denunciados por las primeras víctimas.

Para Angelotti, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 22 años de cárcel; para Aguiar, 11, y para los otros dos acusados, diez años de prisión.

Pero la Fiscalía no es la única parte acusadora del juicio. La Defensoría Pública de Víctimas, que depende del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, solicitó penas de prisión para todos los acusados, ya que consideró que los hechos no están prescriptos, a diferencia de lo que sostuvo la Fiscalía. Los informantes no dieron detalles sobre la cantidad de años solicitados por los representantes de las víctimas.

El miércoles próximo el debate continuará con el inicio de los alegatos de las defensas.

La investigación se inició el 24 de octubre de 2022 a partir de una denuncia realizada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El 4 de abril de 2023, el juez Sánchez Sarmiento procesó sin prisión preventiva a Corazza por corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con exhibiciones obscenas a un menor de 13 años. La calificación de trata de personas motivó que la causa pasara al fuero federal, donde quedó radicada ante el Juzgado Federal N°4.

El debate, que ahora entró en su etapa final, comenzó el 27 de agosto del año pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

¿Quién es Marcelo Corazza?

Marcelo Corazza tiene 55 años, nació en Tigre y antes de saltar a la fama se desempeñaba como profesor de educación física y entrenador de rugby. En 2001 ingresó como suplente a la primera edición de Gran Hermano, después de que el participante Gustavo Jordurcha abandonara el certamen, y terminó consagrándose ganador tras 112 días de competencia, imponiéndose en la final a Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Daniela Ballesteros. Tras el triunfo se sumó al staff de Telefe como productor, participó de ciclos como Mosca y Smith, El Primero de Nosotros, Bartender, La Máscara y Pequeñas Victorias 2, y en los últimos años trabajaba en el área de exteriores del canal, además de coordinar parte de la producción de los debates de las ediciones recientes de Gran Hermano.

En marzo de 2023 fue detenido por primera vez en el marco de esta causa, acusado de corrupción de menores, y meses después, en mayo de ese año, se sumó una segunda detención por otro caso similar. Estuvo preso en el penal de Ezeiza y en octubre de 2023 fue excarcelado, aunque debió usar tobillera electrónica y tenía restringida la salida del país. Corazza sostuvo siempre su inocencia y aseguró que buscará "defenderse donde corresponde, que es en la Justicia".

     

 

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