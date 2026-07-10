Piden la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

Para Angelotti, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 22 años de cárcel; para Aguiar, 11, y para los otros dos acusados, diez años de prisión.

Pero la Fiscalía no es la única parte acusadora del juicio. La Defensoría Pública de Víctimas, que depende del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, solicitó penas de prisión para todos los acusados, ya que consideró que los hechos no están prescriptos, a diferencia de lo que sostuvo la Fiscalía. Los informantes no dieron detalles sobre la cantidad de años solicitados por los representantes de las víctimas.

El miércoles próximo el debate continuará con el inicio de los alegatos de las defensas.

La investigación se inició el 24 de octubre de 2022 a partir de una denuncia realizada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El 4 de abril de 2023, el juez Sánchez Sarmiento procesó sin prisión preventiva a Corazza por corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con exhibiciones obscenas a un menor de 13 años. La calificación de trata de personas motivó que la causa pasara al fuero federal, donde quedó radicada ante el Juzgado Federal N°4.

El debate, que ahora entró en su etapa final, comenzó el 27 de agosto del año pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

¿Quién es Marcelo Corazza?

Marcelo Corazza tiene 55 años, nació en Tigre y antes de saltar a la fama se desempeñaba como profesor de educación física y entrenador de rugby. En 2001 ingresó como suplente a la primera edición de Gran Hermano, después de que el participante Gustavo Jordurcha abandonara el certamen, y terminó consagrándose ganador tras 112 días de competencia, imponiéndose en la final a Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Daniela Ballesteros. Tras el triunfo se sumó al staff de Telefe como productor, participó de ciclos como Mosca y Smith, El Primero de Nosotros, Bartender, La Máscara y Pequeñas Victorias 2, y en los últimos años trabajaba en el área de exteriores del canal, además de coordinar parte de la producción de los debates de las ediciones recientes de Gran Hermano.

En marzo de 2023 fue detenido por primera vez en el marco de esta causa, acusado de corrupción de menores, y meses después, en mayo de ese año, se sumó una segunda detención por otro caso similar. Estuvo preso en el penal de Ezeiza y en octubre de 2023 fue excarcelado, aunque debió usar tobillera electrónica y tenía restringida la salida del país. Corazza sostuvo siempre su inocencia y aseguró que buscará "defenderse donde corresponde, que es en la Justicia".