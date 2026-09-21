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La situación de Facundo Moyano se agravó: fue imputado tras el supuesto encuentro con Candela Arizaga

El dirigente quedó nuevamente complicado judicialmente luego de que la Fiscalía avanzara por una presunta violación de la prohibición de acercamiento y contacto con su expareja. Investigan si ambos se encontraron en un hotel cinco estrellas de la Ciudad de Buenos Aires.

21 sept 2026, 10:10
La situación de Facundo Moyano se agravó: fue imputado tras el supuesto encuentro con Candela Arizag

La situación de Facundo Moyano se agravó: fue imputado tras el supuesto encuentro con Candela Arizag

La situación de Facundo Moyano se agravó: fue imputado tras el supuesto encuentro con Candela Arizag

La situación de Facundo Moyano se agravó: fue imputado tras el supuesto encuentro con Candela Arizag

Facundo Moyano sumó un nuevo frente judicial. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires lo imputó por el delito de desobediencia a raíz de un supuesto encuentro con Candela Arizaga, su expareja.

Según consta en el expediente, se investiga si Moyano incumplió la prohibición de acercamiento y contacto que se había dispuesto luego del confuso episodio ocurrido el pasado 4 de agosto.

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La medida judicial no solo le impedía acercarse a Arizaga, sino también establecer contacto con ella por cualquier medio. Sin embargo, una reciente declaración pública de la joven encendió las alarmas y derivó en este nuevo avance de la causa.

El viernes pasado, durante una entrevista en DDM, Candela dio a entender que habría vuelto a encontrarse con Moyano recientemente.

El supuesto encuentro de Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel

A partir de esta situación, una resolución fiscal incorporada al expediente hace referencia a un presunto encuentro entre ambos dentro de un hotel cinco estrellas ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si efectivamente ese encuentro existió y, en caso de comprobarse, establecer las circunstancias en las que se produjo y si implicó un incumplimiento de la medida judicial vigente.

La investigación continúa abierta y, por el momento, se trata de un hecho que deberá ser acreditado dentro del expediente.

El antecedente que dio origen a la causa

Esta nueva imputación se suma al expediente iniciado en agosto, después de que Candela Arizaga fuera vista corriendo semidesnuda por las calles del barrio de Belgrano mientras Moyano iba detrás de ella.

A partir de aquel episodio se inició una causa en la que se investigan presuntas lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Posteriormente, Arizaga se presentó a declarar ante la Justicia, negó haber sufrido golpes y solicitó que se levantara la medida perimetral que se había dispuesto.

En medio del avance de la investigación también hubo modificaciones en la defensa de Moyano. Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron a representarlo alegando “desavenencias insalvables” vinculadas con la estrategia legal. Tras esa decisión, Alejandro Valle y Darío Saldaño asumieron su defensa.

Con este nuevo capítulo, la atención está puesta en la investigación de la Fiscalía, que deberá establecer si Facundo Moyano y Candela Arizaga efectivamente se encontraron mientras estaba vigente la prohibición de acercamiento y contacto y, a partir de allí, determinar las consecuencias judiciales correspondientes.

     

 

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