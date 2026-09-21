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FELICIDAD PURA

El ex Gran Hermano que fue papá por tercera vez con su joven novia y que también será abuelo: "Algo maravilloso"

Tuvo su polémico paso por la casa de Gran Hermano y hoy disfruta de un gran presente familiar al ser papá otra vez y anunciar que será nuevamente abuelo. Enterate.

21 sept 2026, 09:40
El ex Gran Hermano que fue papá por tercera vez con su joven novia y que también será abuelo: Algo maravilloso

El ex Gran Hermano que fue papá por tercera vez con su joven novia y que también será abuelo: "Algo maravilloso"

El ex Gran Hermano que fue papá por tercera vez con su joven novia y que también será abuelo: Algo maravilloso

El ex Gran Hermano que fue papá por tercera vez con su joven novia y que también será abuelo: "Algo maravilloso"

Integró la edición de Gran Hermano 2022 y su paso por la famosa casa duró apenas unas semanas al mostrarse con un perfil polémico y confrontativo con sus compañeros, algo que motivó la decisión de la gente de sacarlo del reality.

Luego de aquella experiencia televisiva, había regresado por unos días como el chofer que trasladaba a los participantes que salían de la casa y en algunas ocasiones también como panelista de La noche de los ex.

Sin embargo la fama del programa duró poco y luego reapareció públicamente contando con mucha angustia de la complicada situación económica que atravesaba manejando su taxi durante muchas horas diarias y luego comprarse una moto y hacer traslado de pasajeros y paquetes.

Lo cierto es que el fin de semana Juan Reverdito anunció una importante noticia al darle la bienvenida a su tercer hijo a los 49 años, fruto de su relación con la influencer Celeste Rigoni.

Y además el fanático hincha de San Lorenzo anunció a través de un emotivo posteo en Instagram que también será otra vez abuelo de su hijo mayor Juan Cruz.

La emoción de Juan Revertido tras el nacimiento de su tercer hijo y el anuncio que será otra vez abuelo

Juan Revertido compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde anunció el nacimiento de su hijo Francesco y que será además nuevamente abuelo.

"La vida me hace sentir un sentimiento que los que somos padres y abuelo una felicidad increíble, iba hacer un video hablado pero no puedo (me emociono). Una vida llena de amor, él es Francesco Giuliano Reverdito mi tercer hijo con casi 50 años, la verdad que no me imaginé volver a ser padre y es algo maravilloso", comentó.

"No solo soy padre de nuevo y que también voy a volver hacer abuelo una noticia más que me explota el corazón de felicidad, quiero agradecer de corazón por los mensajes que me llegan. Gracias a la vida por haberme cruzado a @celesterigoni que la amo con toda mi alma, ojalá Dios quiera pueda estar con mis tres hijos juntos y mis nietos abrazarlos fuerte", cerró muy emocionado.

Por su parte, su pareja Celeste comentó también la publicación: "Te amo con toda la fuerza @juanreverdito. Y felicidades papito y abuelo. Gracias por darme lo más hermoso de la vida".

Cabe recordar que el ex Gran Hermano ya era padre de Juan Cruz, de 28 años, y Felipe, de 9. Juan Reverdito volvió a ser papá y ahora espera el nacimiento de su segundo nieto. Felicitaciones.

     

 

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