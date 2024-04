Crimen de Fernando Báez Sosa: la sorpresiva e impactante revelación del padre de Matías Benicelli

En cuanto a la condena, Benicelli expresó su desacuerdo y manifestó que le gustaría que se hiciera justicia, pero considera que enviar a un joven de 20 años a prisión perpetua "no es una verdadera justicia".

"Siento indignación y bronca. Le pusieron un apodo que nada que ver, y después la palabra asesino es muy fuerte", destacó Benicelli sobre las etiquetas que rodearon a su hijo tras el trágico suceso. Además, compartió la conversación íntima que tuvo con Matías en la cárcel, donde este último aseguró ser inocente.

Benicelli rugbiers fernando baez sosa.jpg Matías Benicelli, uno de los cinco jóvenes condenados a prisión perpetua.

“No pude hablar con Matías sobre lo que pasó esa noche, no le pregunté, pero llorando me dijo 'papá, yo no lo maté'. Esa fue toda la charla, fue lo que me contestó a través de una reja”, contó.

Benicelli relató que se enteró del crimen a través de los medios de comunicación y, en un acto de preocupación y solidaridad, se dirigió rápidamente a la zona para estar con su hijo.

"Fue a la mañana. Mi señora viene a mi lugar de trabajo y me dijo que Mati no llamó para avisar que había llegado. Le dije: 'Negra, no seas dramática, él sabe que me tiene que llamar'. Al rato vuelve y me dijo que hubo una pelea en Gesell y que había un chico muerto, en un primer momento pensé que era él”, detalló.

rugbiers báez sosa.jpg

La entrevista también reveló el impacto emocional que tuvo en Benicelli la visita a la cárcel y el encuentro con su hijo tras el suceso. Aunque no discutió los detalles de la noche del crimen con Matías, afirmó que su hijo le aseguró entre lágrimas que no fue responsable del asesinato.

En cuanto a la representación legal de su hijo, Benicelli expresó su descontento con el abogado Hugo Tomei y explicó la decisión de cambiar de letrado en busca de una estrategia legal que disminuya la condena de Matías.

En un mensaje de empatía hacia la familia de la víctima, Benicelli expresó su deseo de que hubieran conocido a Matías antes del incidente. “Me encantaría poder volver el tiempo atrás, pero lamentablemente no se puede. Me encantaría que la familia de la víctima hubiese conocido a Matías antes que esto y no después de esto. Estoy seguro de que no es un asesino”, finalizó.