"Hizo un trabajo fino, porque ella no mataba ni una mosca”, dijo la mujer, quien también lamentó que el vínculo con su hija se deteriorara con el paso del tiempo, ya que antes eran “inseparables”.

Frydlender, en diálogo con LU100 Radio Capital, amplió: “Hace un mes discutí con mi hija y le pedí la tenencia de Lucio para que no estuviera cerca de su madre. Ella me dijo que Magdalena no lo quería al nene”.

Además, recordó que en varias ocasiones fue testigo de los maltratos hacia el niño. “Acá yo le pedí que no le levantara la mano y ahí arrancaron los problemas. Últimamente no nos dejaban verlo", señaló.

madre y pareja de lucio.webp

Frydlender, en su relato, pidió a los vecinos de la ciudad pampeana de General Pico que dejen de “escrachar” a su familia porque “desde el viernes a la noche se convirtió en una pesadilla”.

La mujer, por último, se lamentó al reconocer que no hizo ninguna denuncia ante los maltratos a Lucio. “Nosotros lo amábamos. No hicimos lo que correspondía, y me siento muy arrepentida”, concluyó.