Crimen de Mariano Barbieri: buscan a un misterioso hombre de 30 años que en medio del crimen robó una mochila

El fiscal en lo Criminal y Correccional 36 Marcelo Munilla Lacasa también recibió en las últimas horas el resultado positivo de sangre humana hallada en el cuchillo que fue secuestrado en el parque.

Queda por delante establecer, mediante tareas de laboratorio, si pertenece al ingeniero asesinado.

“Eso ya se empezó a hacer pero es una comparación de ADN que demandará varios días”, reconoció a A24.com una fuente del caso.

En tanto, el informe preliminar de la autopsia reveló que Barbieri murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó el corazón.

mariano barbieri palermo apuñalado.jpg

También se confirmó que los investigadores lograron ubicar a un testigo que la noche del crimen llamó al 911 y brindó una descripción más detallada de cómo fue el ataque. El aporte sumó la descripción del agresor. Ese testigo es un vecino que paseaba a su perro por el parque.

El testigo ratificó que Barbieri luchó con su agresor y que llevaba consigo una mochila que nunca apareció.

A partir de la descripción, el fiscal Munilla Lacasa intentaba lograr conseguir imágenes nítidas del sospechoso, para poder reconstruir su ruta de llegada y de escape.

Los restos del ingeniero fueron velados en la cochería Casa Lestrade, situada en 3 de Febrero 737, de San Fernando, del que participaron familiares, allegados y amigos.

"Mariano era un loco lindo que le encantaba la vida, era tan bueno que pensaba que no había maldad, así salió a Palermo a caminar. Fue a hacer una meditación de la luna y terminó apuñalado por un hijo de puta", afirmó Maricel, la pareja del ingeniero.

La mujer, que es madre del hijo de dos meses de Barbieri, agregó: "No tenía nada, tenía un celular de mierda todo roto porque había ido en pantalón y remera".

"Siempre lo escuchamos en la televisión y hoy nos tocó a nosotros. Mariano y yo teníamos un bebé de dos meses. Mi bebé se quedó sin papá. Mariano no se resistió, estoy segura, no llevaba nada. Que no quede impune", concluyó entre lágrimas.