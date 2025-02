Crimen de Paloma y Josué: las pistas clave que podrían esclarecer el brutal asesinato en Florencio Varela

Embed

El lunes 3 de febrero fue la despedida de Josué, y este martes será la de Paloma mientras sus allegados buscan representación legal adecuada para avanzar en la investigación, cuestionando el tratamiento mediático del caso.

Durante las últimas horas, agentes judiciales retiraron un CPU de la casa familiar de la joven de 16 años como parte de las pesquisas.

Además, en el lugar del hallazgo se encontraron vidrios, piedras, hojas, cartones, ropa y otros objetos que están siendo analizados. Sin embargo, el área está muy contaminada, lo que dificulta determinar si estos elementos están vinculados al crimen.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Paloma y Josué murieron por traumatismo de cráneo, sin presentar heridas de defensa, balazos ni signos de abuso.

La hipótesis de la familia de Josué

En diálogo con A24, el abogado de la familia de Josué, Carlos Dieguez, detalló que los jóvenes siempre hacían el mismo recorrido para ir al gimnasio, que estaba a diez cuadras del lugar. “Salieron caminando y nunca llegaron. Fueron abordados en el camino”, detalló.

"Hay muchas cuestiones que por lo menos para mí no me cierran. Más allá de la versión policial y judicial, está la versión de los vecinos, que son muchas veces los que saben más que la policía", dijo Carlos Diéguez.

Asimismo, afirmó: "Está la versión muy firme de que podrían haber visto algún distribuidor ahí de narcomenudeo, o sea, es decir, en el transcurso de la caminata vieron algo que no tenían que ver y los abordaron".

"Yo no creo que nadie venga después de robar a incendiar un campo para eliminar la prueba, los mata y se da la fuga. No se va a quedar en el lugar incendiando. Por eso, yo digo, a mí hasta el momento hay muchos comentarios policiales que no me cierran", añadió Diéguez.