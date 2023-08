Cronología del crimen de Morena: de 7.26 a 9.30, las dos horas de una tragedia conmocionante

Embed

A las 7:26 de la mañana, la abuela dejó a la menor a metros del colegio y 7:27 Morena fue abordada a metros del colegio por dos delincuentes que la golpearon para robarle el celular y la mochila. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad.

En video que circuló se observa el momento exacto del ataque que dejó a la nena tendida en al asfalto. Previo a eso, se ve cómo el motochorro que viajaba como acompañante agarra las pertenencias de la víctima y se logra escapar. En ese momento, un automovilista intentó frenar a los delincuentes pero no hubo forma de detenerlos.

Tras el episodio, los vecinos solicitaron una ambulancia al 911 que, según el relato de los allí presentes, llegó 40 minutos más tarde. Mientras tanto, a Morena la llevaron a la escuela donde la madre de uno de los alumnos, de profesión enfermera, le practicó RCP, maniobras de reanimación cardiopulmonar.

"Cuando llego al colegio eran las 8 de la mañana, esto había pasado 7.30. Una mamá me vio llegar y me dice '¿te enteraste lo que pasó?' Yo no sabía nada. Me dice, 'vos que sos enfermera, entrá'. Entro (a la escuela de la nena) y me encuentro con More inconsciente", contó Daiana.

"No le encontré pulso e intenté hacerle la reanimación, pero sentí que ya era tarde", agregó la mujer durante una entrevista al programa Andino y las Noticias.

Ante este escenario, a Morena la subieron a la ambulancia y la trasladaron al Hospital Evita de Lanús, donde llegó a las 9.30. Daiana la acompañó en el trayecto.

A las 9.30, después del arribo al hospital, Morena falleció. El deceso lo confirmó a los medios el director médico de la institución, Javier Maroni, quien detalló que la niña llegó inconsciente y con muchas heridas. “Luego de realizar maniobras de reanimación se logró estabilizarla, se la trasladó a terapia intensiva pediátrica, donde finalmente falleció. Para nosotros fue producto de un trauma craneoencefálico grave, pero deberá ser confirmado por la autopsia”, sostuvo.

La autopsia a Morena y la brutal huella que dejó un golpe fatal

Horas más tarde, los detalles preliminares de la autopsia, revelaron que la niña de 11 años, que fue atacada por motochorros cuando caminaba hacia el colegio en el partido bonaerense de Lanús, falleció como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

El periodista Carlos Strione reveló en exclusiva en Para Que Sepas (PQS) por A24 los primeros indicadores preliminares de la necropsia a Morena Domínguez. Según amplió, el resultado preliminar de la autopsia fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento", delito por el que serán indagados mañana los dos detenidos por el hecho.