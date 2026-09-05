Dos participantes de Gran Hermano terminaron en la cama y dieron el consentimiento: el video

Cómo terminó la noche de Martín y Zilli en Gran Hermano

Cuando todo parecía encaminado para una noche de pasión entre Zilli y Martín, un imprevisto cambió por completo la situación. En medio del momento, Yanina sufrió un fuerte calambre en la pierna producto de los nervios y tuvo que interrumpir la situación.

“Se me acalambró la pierna de los nervios que me agarró ”, expresó Zilli, entre risas y sorpresa por lo que acababa de ocurrir. Al notar lo que estaba pasando, Martín se mostró dispuesto a ayudarla y preguntó: “ Para qué te ayudo ”.

Yanina volvió a explicar lo sucedido y Rodríguez intentó asistirla para que el dolor pasara rápidamente. Mientras tanto, desde otra de las camas, Luana fue testigo directo de la insólita escena y no dudó en intervenir con un consejo: “Estirala Martín, estirala ”.

La situación terminó convirtiéndose en un momento inesperado dentro de la casa y desató las risas de los participantes. Incluso Yanina, todavía atravesada por los nervios del momento, lanzó una particular frase que dejó en claro lo que estaba pasando por su cabeza: “Yo pensaba en Ornella diciéndome ‘mamá ’”.

Así, lo que había comenzado como un acercamiento entre Yanina y Martín terminó tomando un giro completamente inesperado por culpa de un calambre que interrumpió el momento y se convirtió en una de las escenas más llamativas de la noche en Gran Hermano