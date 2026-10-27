Aseguran que una famosa pareja volvió a estar junta, pero con una condición: "Él no quiere..."

"Las malas lenguas dicen que él pide no blanquear porque no está convencido mucho y que está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira con su marido", sostuvo.

Cómo es la relación de Chechu Bonelli y Facundo Pieres

La historia de amor de Chechu Bonelli y Facundo Pieres tiene un pasado que pocos conocen. Aunque su acercamiento sentimental volvió a tomar fuerza durante el verano de 2026, la periodista y el polista se conocen desde hace casi dos décadas e incluso habían mantenido un vínculo amoroso durante su juventud. Con el paso de los años, ambos tomaron caminos diferentes, pero el destino volvió a cruzarlos.

Fue la propia Chechu quien contó que conoce al deportista desde 2008. Sin embargo, los rumores de un nuevo romance comenzaron a circular a principios de 2026, cuando fueron fotografiados juntos en Punta del Este. En aquel momento, la modelo intentó restarle importancia al encuentro y aseguró que solamente eran amigos. "Lo conozco desde el 2008. Hoy es eso, es nada, somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este y compartí una cena", explicó en una entrevista con Puro Show (El Trece).

Pese a sus intentos por mantener el vínculo lejos de las cámaras, la relación comenzó a tomar otro rumbo y las versiones de romance se hicieron cada vez más fuertes. Durante febrero, ambos viajaron a Disney, donde fueron vistos abrazados, a los besos y compartiendo distintos momentos juntos. Las imágenes terminaron de alimentar las especulaciones sobre una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, la historia duró apenas unos meses y a fines de marzo se conoció la separación. Según reveló Yanina Latorre en SQP (América TV), fue el propio Pieres quien le confirmó la ruptura y le explicó que habían decidido distanciarse por diferencias de agenda.

No obstante, la conductora también deslizó que Zaira Nara, expareja del polista, habría tenido un papel importante en el distanciamiento. Según su versión, un mensaje que la modelo le envió a Facundo habría despertado sentimientos que todavía no estaban resueltos. "Él habría recibido un mensaje de Zaira y eso paralizó su corazón porque él no se olvidó de Zaira, no la suelta", aseguró Latorre.

Por su parte, Chechu evitó profundizar sobre el final del romance y dejó en claro que prefería preservar su intimidad. Al ser consultada por la separación, se limitó a responder: "Bien, pero ya está, no tengo más nada que decir", dando por terminado el tema sin entrar en polémicas.