Yanina Latorre expuso un detalle desconocido de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Él..."

Yanina, por su parte, intentó explicar cómo podría haber interpretado Ortega lo ocurrido y volvió a referirse a la dinámica de la pareja. "A ver, no soy Emanuel, pero entiendo que el vínculo era un tanto tóxico con mucho celo de por medio, como habíamos dicho acá, ya habían tenido una crisis que ellos lo negaron, que fue cuando apareció Mariana Marx que habló con ustedes cuando yo me fui de viaje", le respondió.

Qué dijo India Ortega sobre Julieta Prandi

India Ortega expresó su malestar por la manera en que trascendió la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, una ruptura que generó un fuerte revuelo mediático. En ese contexto, la joven también salió en defensa de su madre, Ana Paula Dutil, quien recibió numerosas críticas en las redes sociales y terminó cerrando sus perfiles ante los comentarios.

“Ya estamos todos mejor por suerte, ya todo está mucho más tranquilo, ya está. Es un tema que se resolvió en privado como tendría que haber sido desde el principio, y ya está, se terminó", precisó la joven en charla con el ciclo Desayuno Americano.

En la entrevista, India también se refirió al presente de su padre y reconoció que atraviesa una etapa compleja después de una relación de tantos años: "Mi papá está como puede estar, está mejor que el día 1. Es un proceso difícil, es una relación larga y el amor no se termina de un día para otro. Pero está mejor, está trabajando, se está enfocando en él”.

Por otro lado, la hija de Ana Paula Dutil y Emanuel manifestó su desacuerdo con la decisión de Julieta Prandi de comunicar públicamente la ruptura mediante una publicación en las redes sociales. La joven dejó en claro que, desde su punto de vista, hubiera preferido que la situación se manejara de otra manera.

“Yo no hubiese tomado esa decisión (el posteo) No tengo nada en contra de la persona que subió eso, no lo hubiese hecho yo", afirmó India Ortega.

Además, reconoció que la forma en que se conoció la noticia le generó dolor, ya que ella misma se enteró de la separación a través de esa publicación. En ese sentido, sostuvo que hubiera sido mejor que la expareja resolviera primero sus diferencias en privado y luego comunicara la decisión.

"Dolió porque hasta yo me enteré por esa publicación, hubiese sido lindo que lo resuelvan ellos por privado y después si se especulaba algo que se diga nos separamos y punto”, continuó.