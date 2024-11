Desapareció un recién nacido en Santa Cruz y su familia pide respuestas: la pista del enfermero

Según denunció Gisel Ance, tía del menor, un enfermero le informó a Samantha, la madre del niño, que debía aplicarse una vacuna de rutina. Minutos después, un oficial de policía le comunicó que el bebé había sido retenido por personal del área de Niñez. Desde entonces, la familia no ha podido establecer su paradero.

"El sábado, a las 16:30, un enfermero le dijo a la mamá, Samantha, que iban a ponerle una vacuna antes del alta, algo normal. Nunca sospechamos nada raro", expresó Ance.

bebe santa cruz 2.jpeg Foto: gentileza elcaletense

Un recién nacido desapareció tras ser llevado a vacunar: qué más se sabe

La familia de Santo inició una intensa búsqueda en comisarías, juzgados y dependencias oficiales, pero asegura no haber recibido información concreta. Según relató Ance, el personal de Niñez habría afirmado que "el bebé no tiene apellido, no es de nadie", un comentario que profundizó la preocupación. Esto estaría relacionado con que el niño no había sido registrado oficialmente, ya que el hospital habría impedido el trámite antes del alta.

La tía también denunció episodios intimidatorios: un oficial de policía habría apuntado con su arma al padre de Santo durante una visita a una comisaría para obtener respuestas. Además, en el Juzgado de Familia, se les habría negado hablar con la jueza y habrían sido tratados de manera despectiva.

En declaraciones a La Vanguardia Radio, la mujer aseguró que, si bien los padres del pequeño están separados, tienen buena relación. El papá, de hecho, estuvo en el parto y presente todo el tiempo en el hospital.

En este marco, la familia teme que el bebé pueda ser entregado en adopción sin su consentimiento. "Queremos que Santo vuelva con su madre, su padre o su abuela. Es su familia. No entendemos por qué hicieron esto ni por qué nadie nos informa nada", expresó Gisel Ance.

Hasta el momento, no se ha exhibido ninguna documentación judicial que justifique la retención del bebé, lo que alimenta la incertidumbre y la desesperación de sus allegados. "Esto no es normal, parece un secuestro", concluyó Ance, quien pidió a las autoridades una respuesta inmediata.