Wanda Nara descolocó a Sofía Gonet con una pregunta sobre Homero Pettinato en MasterChef Celebrity

Sin embargo, explicó que el vínculo entre ellos es bueno: "Nos hablamos todos los días. Somos amigos. Nos llevamos bárbaro”.

Por qué se separaron Sofía Gonet y Homero Pettinato

Sofía Gonet cuáles fueron los motivos que llevaron a la ruptura con Homero Pettinato tras seis meses de una relación que pocos esperaban. Según contó La Reini en TikTok, fue una acumulación de momentos que no eran propicios para la pareja. A continuación los enumeramos.

Sofía contó que durante su convivencia con Homero tuvieron que lidiar con una rata porque él no quiso sacarla. También reveló que intentó usar su tarjeta para comprar un proyector caro sin su permiso y que, además, ella pagaba casi todo, incluidos viajes y salidas.

Por otro lado, y lo que más se hizo viral, la participante de MasterChef Celebrity señaló que el influencer tenía problemas de higiene: comía en la cama, manchaba las sábanas y no las cambiaba, e incluso llegó a limpiarse las manos en su propio pelo.

Por último, Gonet criticó a su expareja por mostrarse desinteresado en la relación, ya que no organizaba salidas ni participaba en eventos importantes, como su cumpleaños.