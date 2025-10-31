Wanda Nara descolocó a Sofía Gonet con una pregunta sobre Homero Pettinato en MasterChef Celebrity
Sofía Gonet volvió a mencionar a Homero Pettinato en MasterChef Celebrity y reveló varias perlitas sobre su pasada y presente relación. Todo esto, mientras preparaba un plato con el objetivo de deslumbrar al jurado.
Wanda Nara descolocó a Sofía Gonet con una pregunta sobre Homero Pettinato en MasterChef Celebrity
Sofía "La Reini" Gonet se convirtió en una de las figuras más destacadas de esta edición de MasterChef Celebrity. Con su carisma, frescura y espontaneidad, logró aportar exactamente lo que el reality necesita: color, humor y una cuota de picardía vincualda a su ex, Homero Pettinato, que enciende cada emisión.
Wanda Nara se acercó al puesto de la influencer de manera silenciosa y comentó que había tenido la oportunidad de conocer al humorista, aunque no en profundidad. Por eso, le pidió a Sofi que le contara más detalles sobre el vínculo que tuvieron y tienen actualmente. La Reini, con su estilo característico, respondió que “ya contó todo en TikTok”, haciendo referencia al video viral en el que confesó que la pasó muy mal por distintas situaciones que vivió en esa relación.
"Lo último que quiero en este mundo es hablar del pelotud* de mi ex", dijo de manera contundente mientras intentaba que su plato no se quemara.
"¿Lo extrañas?", quiso saber la conductora. "Un poco si, a veces", confesó Gonet. “Nos pusimos de acuerdo porque nos llevábamos muy mal”, explicó Sofía ante la pregunta de "quién dejó a quién".
Sin embargo, explicó que el vínculo entre ellos es bueno: "Nos hablamos todos los días. Somos amigos. Nos llevamos bárbaro”.
Por qué se separaron Sofía Gonet y Homero Pettinato
Sofía Gonet cuáles fueron los motivos que llevaron a la ruptura con Homero Pettinato tras seis meses de una relación que pocos esperaban. Según contó La Reini en TikTok, fue una acumulación de momentos que no eran propicios para la pareja. A continuación los enumeramos.
Sofía contó que durante su convivencia con Homero tuvieron que lidiar con una rata porque él no quiso sacarla. También reveló que intentó usar su tarjeta para comprar un proyector caro sin su permiso y que, además, ella pagaba casi todo, incluidos viajes y salidas.
Por otro lado, y lo que más se hizo viral, la participante de MasterChef Celebrity señaló que el influencer tenía problemas de higiene: comía en la cama, manchaba las sábanas y no las cambiaba, e incluso llegó a limpiarse las manos en su propio pelo.
Por último, Gonet criticó a su expareja por mostrarse desinteresado en la relación, ya que no organizaba salidas ni participaba en eventos importantes, como su cumpleaños.