El calvario de Ivonne Guzmán de Bandana: hostigamiento sistemático y padecimiento en silencio

"Quizás me digan contrera, pero esa chica no me gusta para nada. Me parece resentida y desagradecida con el país que la vio triunfar. ¿De linda? Nada. ¿Buena gente? Tampoco. ¿Cantando? Una más… pobre", escribió otro usuario.

“No entiendo a @ivonnemusica, ¿por qué reniega tanto de @bandanaoficial? Si no fuera porque la eligieron y fue parte del grupo, no sería quien es hoy. ¿De dónde viene tanto resentimiento?”, planteó otro de los fans de la banda.

"¿No tendría que estar con las Bandana esta?”, "Aunque no quiera saber nada con Bandana, lo primero que todos recordamos de ella es justamente Bandana", "Tendrías que estar agradecida y hacer el regreso porque gracias a nuestro país pudiste vivir de la musica", "Una palabra, Bandana", “Bandana te necesita. No seas injusta ni olvides la mano que te acompañó en tus años de gloria. Ya van a cumplirse 25 años, y fue gracias a Bandana que llegaste a ser quien sos hoy", fueron otros de los comentarios que le dejaron a Ivonne.

Ante esos duros mensajes, otros usuarios salieron a defenderla. “Qué pesada la gente exigiendo que se pronuncie por lo que le pasó a Lowrdez . Además, ¿quién sabe si no lo hizo en privado, que sería incluso más respetuoso? ¡La vida no pasa por Instagram!", “Quienes le dicen que se pronuncie lo hacen con violencia, siendo justamente la violencia el principal problema. Qué sociedad la nuestra…”, expresaron los seguidores más pacíficos de la colombiana.

Está claro que, aunque pretende estar aejana a todo lo que concierne al mundo Bandana, Ivonne Guzmán tiene que hacer un esfuerzo para seguir adelante con su carrera y no quedar pegada a la banda que la vio nacer.

ivonne guzman hate

¿Por qué Ivonne Guzmán no quiere volver con Bandana?

Bandana marcó a toda una generación de jóvenes. El grupo integrado por Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi fue un verdadero fenómeno en la historia de la música.

Aunque existen intentos por reunir nuevamente a las chicas sobre un escenario, lo cierto es que todavía no están dadas las condiciones para que eso ocurra.

Ivonne Guzmán explicó que desea volver a ser parte de Bandana: "A mí cuando me dijeron: '¿querés volver a Bandana?', se me hizo un nudo en el estómago, mi cuerpo rotundamente me dijo que no. Y no lo dudé ni por un momento".

La artista reveló que su decisión fue una cuestión instintiva. "Nuestro instinto es ancestral. Tu instinto sabe más que vos. Entonces, confiá", sentenció.