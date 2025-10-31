Ivonne Guzmán se fue de Bandana y nunca más volvió a integrar la banda que nació el exitoso reality Popstar en 2001. La artista tomó su propio camino y no le interesó reencontarse con sus ex compañeras.
El calvario de Ivonne Guzmán de Bandana: hostigamiento sistemático y padecimiento en silencio
Ahora, en medio del revuelo por la detención del novio de Lowrdez Fernández, la cantante de La Delio Valdez quedó salpicada por el caso, que cobró relevancia por tratarse de una relación marcada por la violencia de género.
En su cuenta de Instagram, Ivonne Guzmán recibe un asedio constante por parte de fans de Lowrdez Fernández y de Bandana. Muchos le reclaman que se manifieste sobre el drama que vive su ex compañera, otros le recriminan por qué no quiere volver con la mítica banda y hay quienes la atacan sin razón.
"Ojalá algún día puedas dejar el dolor atrás. Más allá del éxito que hoy te acompaña y del lugar que lograste por mérito propio, tu excompañera merecía una palabra de aliento, simplemente por empatía y por el hecho de ser mujer. Tus antiguas compañeras de Bandana lo hicieron, y siempre te consideré una mujer que defiende y lucha por los derechos de las mujeres. Por eso, Lowrdez merece un gesto de acompañamiento de tu parte. Esto ya no se trata de Bandana: se trata de personas", le dijo un seguidor, en referencia al escándalo de Lowrdez y la detención de su novio.
"Quizás me digan contrera, pero esa chica no me gusta para nada. Me parece resentida y desagradecida con el país que la vio triunfar. ¿De linda? Nada. ¿Buena gente? Tampoco. ¿Cantando? Una más… pobre", escribió otro usuario.
“No entiendo a @ivonnemusica, ¿por qué reniega tanto de @bandanaoficial? Si no fuera porque la eligieron y fue parte del grupo, no sería quien es hoy. ¿De dónde viene tanto resentimiento?”, planteó otro de los fans de la banda.
"¿No tendría que estar con las Bandana esta?”, "Aunque no quiera saber nada con Bandana, lo primero que todos recordamos de ella es justamente Bandana", "Tendrías que estar agradecida y hacer el regreso porque gracias a nuestro país pudiste vivir de la musica", "Una palabra, Bandana", “Bandana te necesita. No seas injusta ni olvides la mano que te acompañó en tus años de gloria. Ya van a cumplirse 25 años, y fue gracias a Bandana que llegaste a ser quien sos hoy", fueron otros de los comentarios que le dejaron a Ivonne.
Ante esos duros mensajes, otros usuarios salieron a defenderla. “Qué pesada la gente exigiendo que se pronuncie por lo que le pasó a Lowrdez . Además, ¿quién sabe si no lo hizo en privado, que sería incluso más respetuoso? ¡La vida no pasa por Instagram!", “Quienes le dicen que se pronuncie lo hacen con violencia, siendo justamente la violencia el principal problema. Qué sociedad la nuestra…”, expresaron los seguidores más pacíficos de la colombiana.
Está claro que, aunque pretende estar aejana a todo lo que concierne al mundo Bandana, Ivonne Guzmán tiene que hacer un esfuerzo para seguir adelante con su carrera y no quedar pegada a la banda que la vio nacer.
Bandana marcó a toda una generación de jóvenes. El grupo integrado por Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi fue un verdadero fenómeno en la historia de la música.
Aunque existen intentos por reunir nuevamente a las chicas sobre un escenario, lo cierto es que todavía no están dadas las condiciones para que eso ocurra.
Ivonne Guzmán explicó que desea volver a ser parte de Bandana: "A mí cuando me dijeron: '¿querés volver a Bandana?', se me hizo un nudo en el estómago, mi cuerpo rotundamente me dijo que no. Y no lo dudé ni por un momento".
La artista reveló que su decisión fue una cuestión instintiva. "Nuestro instinto es ancestral. Tu instinto sabe más que vos. Entonces, confiá", sentenció.