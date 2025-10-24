Qué se sabe de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut. 

Embed

Operativo por tierra y aire: más de 100 rescatistas

Durante los últimos días, más de un centenar de efectivos participaron de los rastrillajes con camionetas 4x4, helicópteros y drones. A pesar del despliegue, no se encontraron rastros firmes de Pedro ni de Juana.

Las tareas se concentraron en los alrededores de los Cañadones de Visser, un área extensa y de difícil acceso, donde el barro y las grietas naturales complican la búsqueda. Allí, Alejandro Pueblas mostró las dificultados de la zona y lo rústico que es transitar por ahí.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Chubut

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que se analizó una denuncia anónima al 134 que hablaba de un supuesto robo armado en la zona de Rocas Coloradas, pero aclaró que esa hipótesis fue descartada.

“No se ve muy veraz. Recorrimos toda la zona y no hay ningún indicio de actividad delictiva”, explicó el funcionario. Y agregó: “Cuando pasa el tiempo, la hipótesis de pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia de intervención de terceros”.

Encontraron huellas que podrían ser de los desaparecidos

En las últimas horas, los investigadores hallaron huellas compatibles con las de Kreder y Morales en un sector próximo al Pico Salamanca, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

Se trata de una zona prácticamente inexplorada, donde el terreno es inestable y presenta sumideros y grietas peligrosas, lo que podría haber dificultado el regreso de la pareja al camino principal.

Una relación reciente y un misterio que crece

Según medios locales, Pedro y Juana se conocieron hace apenas un mes antes de iniciar el viaje. Las hijas del hombre estaban al tanto de la relación, pero las hijas de la mujer no sabían que su madre tenía pareja, un detalle que ahora forma parte de la reconstrucción judicial.

Mientras tanto, la Fiscalía de Chubut mantiene activas todas las líneas de investigación, con un equipo multidisciplinario trabajando en el terreno para intentar dar con el paradero de la pareja.