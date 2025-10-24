En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Búsqueda
Jubilados
Sin novedades

Qué se sabe de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

El operativo para encontrarlos es por tierra y por aire, en tanto el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que se analizó una denuncia anónima al 134 que hablaba de un supuesto robo.

Qué se sabe de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut. 

Qué se sabe de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut. 

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) llevan casi dos semanas desaparecidos en los Cañadones de Visser, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Chubut. La pareja, que se había conocido hacía apenas un mes, recorría la Patagonia en camioneta cuando se perdió su rastro.

Leé también Misterio en Chubut: buscan a una pareja de jubilados desaparecida hace una semana
La pareja desaparecida. 

En A24 mostraron la zona en donde pudieron haber desaparecidos las víctimas y las imágenes detallaron el vasto terreno en donde se producen los rastrillajes. Rutas sin salida, lugares inhóspitos, pantanos y muchos roncones en los que los cuerpos pudieron ser descartados en caso de ser un doble crimen.

El sábado pasado, la Policía encontró el vehículo de los jubilados en una zona de barro, cerrado con llave y sin signos de violencia. En su interior había dinero, comida, agua, una carpa y una bolsa de dormir, lo que descarta, por ahora, la hipótesis de robo.

Según la Fiscalía de Chubut, que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal, la División Búsqueda de Personas y fuerzas provinciales, todas las hipótesis siguen abiertas: desde un accidente hasta un posible hecho delictivo.

Embed

Operativo por tierra y aire: más de 100 rescatistas

Durante los últimos días, más de un centenar de efectivos participaron de los rastrillajes con camionetas 4x4, helicópteros y drones. A pesar del despliegue, no se encontraron rastros firmes de Pedro ni de Juana.

Las tareas se concentraron en los alrededores de los Cañadones de Visser, un área extensa y de difícil acceso, donde el barro y las grietas naturales complican la búsqueda. Allí, Alejandro Pueblas mostró las dificultados de la zona y lo rústico que es transitar por ahí.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Chubut

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que se analizó una denuncia anónima al 134 que hablaba de un supuesto robo armado en la zona de Rocas Coloradas, pero aclaró que esa hipótesis fue descartada.

“No se ve muy veraz. Recorrimos toda la zona y no hay ningún indicio de actividad delictiva”, explicó el funcionario. Y agregó: “Cuando pasa el tiempo, la hipótesis de pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia de intervención de terceros”.

Alberto y Juana jubilados
Pedro Alberto Kreder (79) y Juana In&eacute;s Morales (69).&nbsp;

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69).

Encontraron huellas que podrían ser de los desaparecidos

En las últimas horas, los investigadores hallaron huellas compatibles con las de Kreder y Morales en un sector próximo al Pico Salamanca, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

Se trata de una zona prácticamente inexplorada, donde el terreno es inestable y presenta sumideros y grietas peligrosas, lo que podría haber dificultado el regreso de la pareja al camino principal.

asi-es-la-zona-donde-buscan-con-intensidad-a-la-SRILVQG4DZFHJF34Z53EKMUR5Q

Una relación reciente y un misterio que crece

Según medios locales, Pedro y Juana se conocieron hace apenas un mes antes de iniciar el viaje. Las hijas del hombre estaban al tanto de la relación, pero las hijas de la mujer no sabían que su madre tenía pareja, un detalle que ahora forma parte de la reconstrucción judicial.

Mientras tanto, la Fiscalía de Chubut mantiene activas todas las líneas de investigación, con un equipo multidisciplinario trabajando en el terreno para intentar dar con el paradero de la pareja.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Búsqueda Jubilados Chubut desaparecidos
Notas relacionadas
La hipótesis de las hijas de Alberto Pedro Kreder, el jubilado desaparecido junto a su novia, Juana Inés Morales
El dato revelador sobre Juana Inés Morales, la jubilada desaparecida junto a su novio, Pedro Alberto Kreder
Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Laferrere: cuál es la sospecha de la familia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar