MasterChef Celebrity: el cruce con doble intención entre Wanda Nara y Marley por Mauro Icardi

Wanda, rápida, no dejó pasar el detalle: “Que era mío”. Y Marley cerró el intercambio con una perlita que desató carcajadas: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”.

Embed

¿Con qué amenazó Marley a Damián Betular en MasterChef Celebrity?

Este jueves MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una edición distinta con la incorporación de Marley al equipo. El conductor de Por el mundo se calzó el delantal para ocupar el lugar de Maxi López, quien debió partir de urgencia rumbo a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en la recta final de su embarazo.

La llegada de Marley al estudio fue celebrada por todos, y fiel a su estilo, no tardó en romper el hielo con una de sus clásicas ocurrencias. Apenas puso un pie en la cocina, lanzó una frase que descolocó a más de uno: “Tengo mucha información de cada uno de ustedes. A Betular lo conozco de antes de que fuera famoso”. La respuesta fue inmediata y divertida: “¡Opa!”, se escuchó entre risas.

Y como era de esperarse, no se quedó ahí. Durante la entrevista individual, Marley fue por más y soltó una revelación que dejó a Damián Betular en aprietos: “Tengo un video de Betular de hace muchos años cantando Ariana Grande. Me llega a echar…”, dijo entre carcajadas, dejando claro que no piensa guardarse ningún dato jugoso mientras esté en el programa.

Su presencia trajo un soplo de aire fresco al reality, con ese tono relajado y espontáneo que lo caracteriza. Aunque su participación será por tiempo limitado, Marley ya demostró que piensa aprovechar cada momento para divertirse, generar risas… y quizás incomodar un poco a sus compañeros con sus recuerdos inesperados.