Política
EscrutinioDefinitivo
Provincias
Elecciones 2025

El escrutinio definitivo confirmó el resultado electoral en las cinco provincias que estaban más parejas

El recuento final de votos ratificó los resultados provisorios en cinco de las ocho provincias donde había diferencias menores al 1%. Todavía resta conocerse el resultado en la provincias de Buenos Aires.

Votó el 66% del padrón en estas elecciones: es la menor participación desde 1983.

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del domingo pasado, único con validez legal para definir la distribución de bancas en Diputados y el Senado, confirmó los resultados provisorios en cinco de las ocho provincias donde la diferencia entre las fuerzas fue menor al 1%. En dos distritos más no se esperan modificaciones y aún resta resolver el caso de la provincia de Buenos Aires.

En territorio bonaerense, donde se emitieron más de 9 millones de votos, La Libertad Avanza aventajó a Fuerza Patria por unos 44 mil sufragios. La victoria del espacio liderado por Javier Milei marcó el dato político más destacado de la jornada, junto con el predominio nacional sobre las distintas listas peronistas.

El recuento definitivo bonaerense comenzó el miércoles a las 8 y se estima que se prolongará hasta la próxima semana debido al gran caudal de votos que existe en ese distrito.

En la Ciudad de Buenos Aires, la atención está centrada en la definición de una banca en Diputados, disputada voto a voto entre Martín Lousteau, de Ciudadanos Unidos, y Valeria Rodrígues Trimarchi, de La Libertad Avanza. Aunque todo apunta a que el actual senador accederá finalmente a una banca en la Cámara baja.

Entre ayer y esta mañana se conocieron los resultados finales en cinco provincias con márgenes estrechos. En Chaco y Chubut se confirmó el triunfo de La Libertad Avanza, mientras que en La Pampa, La Rioja y Santa Cruz se ratificaron las victorias del peronismo. Los resultados, en algunos distritos, tuvieron diferencias de entre 2.000 y 700 votos.

Respecto a los resultados en Río Negro y Corrientes, donde también hubo paridad, continúan las tareas de verificación.

Las Secretarías Electorales de cada distrito difundieron los resultados finales, que coincidieron con los datos del recuento provisorio publicados la noche del domingo por la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete.

Los resultados definitivos

Chaco

La Libertad Avanza: 291.956 (290.745 votos en el escrutinio provisorio)

Fuerza Patria (Peronismo): 288.509 (286.004 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 3.447 votos

En Chaco, ganó entonces la alianza del gobernador radical Leandro Zdero con La Libertad Avanza, en la competencia por las tres bancas de senadores.

Chubut

La Libertad Avanza: 89.982 (89.070 votos en el escrutinio provisorio)

Frente Unidos Podemos: (Peronismo) 88.904 (87.628 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia 1.078 votos

Así, los libertarios confirmaron la victoria en Chubut frente al peronismo.

La Pampa

Frente Defendemos La Pampa (Peronismo): 90.500 (90.097 votos en el escrutinio provisorio)

La Libertad Avanza: 88.247 (88.004 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 2.253 votos

En La Pampa, se confirmó la victoria de la lista que proponía el gobernador Sergio Ziliotto.

Santa Cruz

Fuerza Santacruceña (Peronismo): 53.421 (53.215 votos en el escrutinio provisorio)

La Libertad Avanza: 52.646 (52.487 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 775 votos

El peronismo también ganó, de forma apretada, con la candidatura del cura Juan Carlos Molina, de mucha cercanía con la ex presidenta Cristina Fernández.

La Rioja

Federales Defendamos La Rioja (Peronismo): 90.686 (89.789 votos en el escrutinio provisorio)

La Libertad Avanza: 89.904 (89.168 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 782 votos

El gobernador Ricardo Quintela logró imponerse por un muy ajustado margen ante los candidatos libertarios.

Provincias en las que resta conocerse el resultado

Corrientes

Vamos Corrientes: 185.048 votos

La Libertad Avanza: 178.294 votos

Diferencia: 6.754 votos

Río Negro

Fuerza Patria (Peronismo): 123.019 votos

La Libertad Avanza: 120.918 votos

Diferencia: 2.100 votos

La incógnita

Buenos Aires

La Libertad Avanza: 3.605.127 votos

Fuerza Patria (Peronismo): 3.558.527 votos

Diferencia: 46.600 votos

