El escrutinio definitivo confirmó el resultado electoral en las cinco provincias que estaban más parejas

Entre ayer y esta mañana se conocieron los resultados finales en cinco provincias con márgenes estrechos. En Chaco y Chubut se confirmó el triunfo de La Libertad Avanza, mientras que en La Pampa, La Rioja y Santa Cruz se ratificaron las victorias del peronismo. Los resultados, en algunos distritos, tuvieron diferencias de entre 2.000 y 700 votos.

Respecto a los resultados en Río Negro y Corrientes, donde también hubo paridad, continúan las tareas de verificación.

Las Secretarías Electorales de cada distrito difundieron los resultados finales, que coincidieron con los datos del recuento provisorio publicados la noche del domingo por la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete.

Los resultados definitivos

Chaco

La Libertad Avanza: 291.956 (290.745 votos en el escrutinio provisorio)

Fuerza Patria (Peronismo): 288.509 (286.004 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 3.447 votos

En Chaco, ganó entonces la alianza del gobernador radical Leandro Zdero con La Libertad Avanza, en la competencia por las tres bancas de senadores.

Chubut

La Libertad Avanza: 89.982 (89.070 votos en el escrutinio provisorio)

Frente Unidos Podemos: (Peronismo) 88.904 (87.628 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia 1.078 votos

Así, los libertarios confirmaron la victoria en Chubut frente al peronismo.

La Pampa

Frente Defendemos La Pampa (Peronismo): 90.500 (90.097 votos en el escrutinio provisorio)

La Libertad Avanza: 88.247 (88.004 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 2.253 votos

En La Pampa, se confirmó la victoria de la lista que proponía el gobernador Sergio Ziliotto.

Santa Cruz

Fuerza Santacruceña (Peronismo): 53.421 (53.215 votos en el escrutinio provisorio)

La Libertad Avanza: 52.646 (52.487 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 775 votos

El peronismo también ganó, de forma apretada, con la candidatura del cura Juan Carlos Molina, de mucha cercanía con la ex presidenta Cristina Fernández.

La Rioja

Federales Defendamos La Rioja (Peronismo): 90.686 (89.789 votos en el escrutinio provisorio)

La Libertad Avanza: 89.904 (89.168 votos en el escrutinio provisorio)

Diferencia: 782 votos

El gobernador Ricardo Quintela logró imponerse por un muy ajustado margen ante los candidatos libertarios.

Provincias en las que resta conocerse el resultado

Corrientes

Vamos Corrientes: 185.048 votos

La Libertad Avanza: 178.294 votos

Diferencia: 6.754 votos

Río Negro

Fuerza Patria (Peronismo): 123.019 votos

La Libertad Avanza: 120.918 votos

Diferencia: 2.100 votos

La incógnita

Buenos Aires

La Libertad Avanza: 3.605.127 votos

Fuerza Patria (Peronismo): 3.558.527 votos

Diferencia: 46.600 votos