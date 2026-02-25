Córdoba: un joven de 19 años tiene muerte cerebral tras ser atacado con piedras mientras iba en moto
Los dos agresores tienen 17 y 21 años y quedaron detenidos. Los investigadores creen que, por la gravedad de las lesiones, le arrojaron un proyectil con una honda.
El joven fue atacado el martes a la madrugada. (El doce TV)
Un joven de 19 años se encuentra con muerte cerebral luego de haber sido atacado con piedras mientras circulaba en moto en la ciudad cordobesa de Villa Dolores. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el barrio Las Encrucijadas y generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados.
La víctima fue identificada como Mateo Cuello, quien sufrió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó graves lesiones. En las últimas horas, fuentes médicas confirmaron que su cuadro es irreversible.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el joven se desplazaba en su motocicleta por la zona cuando fue sorprendido por un piedrazo que impactó directamente en la sien. Tras el golpe, perdió el control y comenzó a descompensarse.
Minutos después, sus padres lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular al Hospital Regional de Villa Dolores, donde ingresó con traumatismo de cráneo severo y un hematoma intracraneal. Desde el primer momento, el cuadro fue considerado crítico.
Durante las primeras horas, el equipo médico lo asistió en terapia intensiva y realizó evaluaciones neurológicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los especialistas confirmaron que el joven presentaba muerte cerebral como consecuencia de las lesiones.
La decisión de la familia: donación de órganos
En medio del dolor, la familia de Mateo autorizó la donación de órganos, un gesto solidario que fue destacado por la comunidad. La decisión se produjo luego de que los profesionales informaran el diagnóstico irreversible.
La Fiscalía de Fuero Múltiple de 1° Nominación, a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana, avanza con la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue el móvil. En el marco de la causa, fueron detenidos dos sospechosos, un joven de 21 años y un adolescente de 17, quienes estarían directamente vinculados con la agresión.
Los arrestos se concretaron tras un operativo en el que la Policía secuestró teléfonos celulares, una motocicleta y una honda, elemento que habría sido utilizado para arrojar la piedra. El menor no tenía antecedentes penales, aunque quedó bajo medidas de restricción de libertad mientras avanza el proceso judicial.
Investigan si fue un intento de robo o un conflicto previo
Por el momento, los investigadores no descartan distintas hipótesis. Una de las líneas apunta a un intento de robo, mientras que otra evalúa la posibilidad de un conflicto previo entre grupos de jóvenes en la zona.
La fiscalía analiza las pruebas secuestradas y testimonios para reconstruir la secuencia del ataque. De acuerdo con el avance de la investigación, la causa podría ser recaratulada.
Mientras tanto, el caso continúa bajo secreto de sumario y genera preocupación por la violencia en la vía pública.