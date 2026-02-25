Córdoba: un joven de 19 años tiene muerte cerebral tras ser atacado con piedras mientras iba en moto

Durante las primeras horas, el equipo médico lo asistió en terapia intensiva y realizó evaluaciones neurológicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los especialistas confirmaron que el joven presentaba muerte cerebral como consecuencia de las lesiones.

La decisión de la familia: donación de órganos

En medio del dolor, la familia de Mateo autorizó la donación de órganos, un gesto solidario que fue destacado por la comunidad. La decisión se produjo luego de que los profesionales informaran el diagnóstico irreversible.

La Fiscalía de Fuero Múltiple de 1° Nominación, a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana, avanza con la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue el móvil. En el marco de la causa, fueron detenidos dos sospechosos, un joven de 21 años y un adolescente de 17, quienes estarían directamente vinculados con la agresión.

En las últimas horas se confirmó la muerte cerebral y trascendió que la familia autorizó la ablación de órganos.

Los arrestos se concretaron tras un operativo en el que la Policía secuestró teléfonos celulares, una motocicleta y una honda, elemento que habría sido utilizado para arrojar la piedra. El menor no tenía antecedentes penales, aunque quedó bajo medidas de restricción de libertad mientras avanza el proceso judicial.

Investigan si fue un intento de robo o un conflicto previo

Por el momento, los investigadores no descartan distintas hipótesis. Una de las líneas apunta a un intento de robo, mientras que otra evalúa la posibilidad de un conflicto previo entre grupos de jóvenes en la zona.

La fiscalía analiza las pruebas secuestradas y testimonios para reconstruir la secuencia del ataque. De acuerdo con el avance de la investigación, la causa podría ser recaratulada.

Mientras tanto, el caso continúa bajo secreto de sumario y genera preocupación por la violencia en la vía pública.