Una adolescente denunció a su madre por publicar fotos suyas en Tinder: "Me sentí..."

“Me sentí expuesta y humillada, porque mis compañeros del colegio empezaron a burlarse de mí”, declaró la joven ante la Justicia, al relatar el malestar que le provocó la sobreexposición de su imagen en plataformas de citas.

El fenómeno del “sharenting”

sharenting

El caso se encuadra en lo que los especialistas denominan “sharenting”, un término que combina share (compartir) y parenting (crianza). Refiere a la práctica de padres o adultos responsables que sobreexponen la vida de sus hijos en internet, lo que puede afectar su privacidad y dejar una huella digital permanente sin el consentimiento del menor.

En sus fundamentos, la magistrada Santillán recordó que los niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad, reputación y propia imagen. “El derecho a la dignidad y a la propia imagen de niñas, niños y adolescentes está protegido por la ley y debe ser respetado en cualquier circunstancia”, sostuvo la jueza en su resolución.

El fallo se apoyó en el artículo 22 de la Ley 26.061, que protege la intimidad y prohíbe la difusión de imágenes que vulneren esos derechos.

reexposición digital, que puede derivar en pérdida de intimidad y graves consecuencias emocionales para los menores.