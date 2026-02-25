Andrea del Boca estalló de furia por la comida y enfrentó a sus compañeros en Gran Hermano

Embed

Cuál fue el primer problema Andrea del Boca en Gran Hermano

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertido. La actriz cruzó la puerta este lunes 23 de febrero y, casi de inmediato, su presencia generó un fuerte movimiento en redes sociales. Declarada fan del formato, dejó en claro cuál es su objetivo apenas pisó la casa: “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”.

Fue la primera participante en entrar y tuvo el rol de anfitriona durante buena parte de la gala, recibiendo uno a uno a quienes se convertirán en sus compañeros de convivencia. En ese marco, ya comenzó a mostrarse tal cual es y compartió algunos detalles personales.

En una charla distendida en la habitación rosa, explicó por qué eligió una cama cercana a la puerta. “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, comentó con naturalidad frente al resto de las chicas. Nadie objetó la decisión en ese momento, aunque la experiencia indica que las cuestiones logísticas —y más aún las vinculadas al descanso— suelen transformarse en foco de tensión con el correr de los días.

Este año, además, los dormitorios tienen salida directa al living-comedor, a diferencia de otras ediciones donde daban a un pasillo interno, un detalle que podría influir en la dinámica nocturna y en la privacidad de los jugadores.

En su video de presentación, Andrea también habló de lo que significa este desafío en términos personales. “Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, expresó.

Lejos de los personajes que interpretó durante décadas en televisión, aseguró que en esta oportunidad no habrá ficción que la proteja: “Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”.

Justamente ese perfil organizado podría convertirse en un detonante dentro de la casa, ya que varios participantes admitieron que no suelen ocuparse de las tareas domésticas. Con personalidades tan distintas conviviendo bajo el mismo techo, la armonía parece frágil desde el arranque. El desafío recién empieza y la convivencia promete dar que hablar.