La insólita revelación de Daniela Celis que nadie imaginaba: "Nunca en mi vida..."

En medio de la charla, Fefe Bongiorno, productor del ciclo, fue más allá y bromeó al preguntarle si conocía los libros de Martín Dardik (Trinche, que también forma parte de Luzu TV). “Me suena”, contestó Daniela. Fue entonces cuando Fede Popgold redobló la apuesta: “¿El Eternauta lo conoces? El libro lo escribió Martín Dardik”.

La reacción de Celis no tardó en llegar. “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro”, opinó Pestañela, convencida de la broma que acababa de escuchar.

¿Cómo respondieron Daniela Celis y Thiago Medina a la pregunta sin filtro que les hizo Moria Casán?

Thiago Medina atravesó uno de los momentos más duros de su vida el pasado 12 de septiembre, cuando sufrió un accidente en Moreno al chocar su moto contra un automóvil. El impacto fue tan grave que debió ser trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde quedó internado inmediatamente.

El joven exparticipante de Gran Hermano permaneció varias semanas en terapia intensiva, con un cuadro que generó gran preocupación entre sus allegados y seguidores. Tras un proceso médico complejo, finalmente los profesionales lograron estabilizarlo y darle el alta, lo que significó un verdadero alivio para todos.

Tiempo después, Moria Casán lo recibió junto a Daniela Celis en su ciclo La mañana con Moria (El Trece). Apenas comenzaron la entrevista, la conductora sorprendió a ambos al indagar sobre su presente sentimental, teniendo en cuenta que la pareja había decidido separarse poco antes del accidente.

"Tenemos acá a esta pareja hermosa. Thiago, encantada de conocerte. ¡Qué milagro! Viniste de otro planeta", expresó Moria al darles la bienvenida en el estudio, destacando además que son los padres de las gemelas Laia y Aimé.

Sin rodeos, la diva les preguntó: "¿Ustedes dos están peleados?", a lo que Daniela, conocida como Pestañela, respondió entre risas: "No sabemos en qué estamos Moria, la verdad".

La conductora continuó con su reflexión y les dijo: "A ustedes siempre se los ha querido porque son humildes, amorosos y se les cree lo que les pasa. Después de tu accidente, Thiago, habrás sentido que el poder de la oración pudo con todo", reconociendo el cariño que la gente les tiene desde su paso por el reality.

Moria insistió en el tema y agregó: "Ustedes en este momento no saben cómo están... Son dos personas que son padres de dos niñas que han atravesado cosas complejas y ahora pueden estar juntos. Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vayan reconciliados".

Ante esto, Daniela Celis fue clara y sincera: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien".

Por su parte, Thiago se mostró emocionado y confesó: "Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas, cuando nos separamos la extrañé mucho”.