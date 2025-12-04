La insólita revelación de Daniela Celis que nadie imaginaba: "Nunca en mi vida..."

La ex Gran Hermano Daniela Celis dejó a todos boquiabiertos en el programa Patria y familia, de Luzu TV, al revelar una confesión que nadie esperaba.
La ex Gran Hermano Daniela Celis dejó a todos boquiabiertos en el programa Patria y familia, de Luzu TV, al revelar una confesión que nadie esperaba.
La influencer contó que tiene una lista personal de objetivos que quiere cumplir antes de 2026. Ante la curiosidad de sus compañeros, tomó su celular y comenzó a leer en voz alta los puntos más importantes.
“Yo también tengo una lista de cosas para hacer. Se las cuento”, anunció Celis, antes de compartir algunos de sus deseos. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, expresó. Y agregó con sinceridad: “No pude leer en todo el año, no tuve tiempo”.
La revelación generó sorpresa en el estudio, especialmente cuando le preguntaron qué tipo de lectura le interesaba. “No lo sé todavía”, respondió, e inmediatamente lanzó una frase que dejó a todos impactados: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.
En medio de la charla, Fefe Bongiorno, productor del ciclo, fue más allá y bromeó al preguntarle si conocía los libros de Martín Dardik (Trinche, que también forma parte de Luzu TV). “Me suena”, contestó Daniela. Fue entonces cuando Fede Popgold redobló la apuesta: “¿El Eternauta lo conoces? El libro lo escribió Martín Dardik”.
La reacción de Celis no tardó en llegar. “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro”, opinó Pestañela, convencida de la broma que acababa de escuchar.
Thiago Medina atravesó uno de los momentos más duros de su vida el pasado 12 de septiembre, cuando sufrió un accidente en Moreno al chocar su moto contra un automóvil. El impacto fue tan grave que debió ser trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde quedó internado inmediatamente.
El joven exparticipante de Gran Hermano permaneció varias semanas en terapia intensiva, con un cuadro que generó gran preocupación entre sus allegados y seguidores. Tras un proceso médico complejo, finalmente los profesionales lograron estabilizarlo y darle el alta, lo que significó un verdadero alivio para todos.
Tiempo después, Moria Casán lo recibió junto a Daniela Celis en su ciclo La mañana con Moria (El Trece). Apenas comenzaron la entrevista, la conductora sorprendió a ambos al indagar sobre su presente sentimental, teniendo en cuenta que la pareja había decidido separarse poco antes del accidente.
"Tenemos acá a esta pareja hermosa. Thiago, encantada de conocerte. ¡Qué milagro! Viniste de otro planeta", expresó Moria al darles la bienvenida en el estudio, destacando además que son los padres de las gemelas Laia y Aimé.
Sin rodeos, la diva les preguntó: "¿Ustedes dos están peleados?", a lo que Daniela, conocida como Pestañela, respondió entre risas: "No sabemos en qué estamos Moria, la verdad".
La conductora continuó con su reflexión y les dijo: "A ustedes siempre se los ha querido porque son humildes, amorosos y se les cree lo que les pasa. Después de tu accidente, Thiago, habrás sentido que el poder de la oración pudo con todo", reconociendo el cariño que la gente les tiene desde su paso por el reality.
Moria insistió en el tema y agregó: "Ustedes en este momento no saben cómo están... Son dos personas que son padres de dos niñas que han atravesado cosas complejas y ahora pueden estar juntos. Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vayan reconciliados".
Ante esto, Daniela Celis fue clara y sincera: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien".
Por su parte, Thiago se mostró emocionado y confesó: "Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas, cuando nos separamos la extrañé mucho”.