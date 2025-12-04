A24.com

Todo mal

La figura que quedó resentida con Yanina Latorre y decidió ignorarla en los Personajes del Año

En la gala de los Personajes del Año, una de las invitadas decidió negarle el saludo a Yanina Latorre. Aparentemente, todavía molesta por lo ocurrido meses atrás, cuando la conductora hizo un comentario crítico sobre su desempeño profesional.

4 dic 2025, 19:55
Yanina Latorre fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Personajes del Año que se llevó a cabo este martes 2 de diciembre. Llegó con una seguridad arrolladora y deslumbrante, tras un 2025 marcado por su fuerte presencia en los ciclos de América TV, como SQP y LAM, entre otros.

Siendo tan amplio el número de elegidos y considerando lo que suele generar Latorre cada vez que opina sobre un tema puntual, era previsible que alguna de las invitadas se sintiera incómoda u ofendida por sus dichos de los últimos meses. Sus comentarios, fieles a su estilo directo, habrían rozado más de un ego. Ese fue el caso de Sofi Martínez, una de las “víctimas” de la conductora en este recorrido punzante que hizo.

En su momento, Yanina había cuestionado una intervención que la periodista hizo durante una cobertura de la Selección Argentina, asegurando, a partir de allí, que no tenía el mérito o la experiencia suficiente para ofrecer un análisis deportivo tan detallado. Ese comentario quedó resonando a tal punto que Martínez le negó el saludo, según comentó.

A Sofi Martínez la he hecho mierda y me negó el saludo, o me saludó con cara seria. Con Migue Granados hablé dos horas y nos hicimos mejores amigos. Me preguntó: ‘¿Por qué me pegás?’ y le dije que la pasé mal en su programa y que no le dije nada porque no tenía ganas de discutir", mencionó Latorre sobre cómo se produjo el cruce con la periodista y además, limó asperezas con el humorista.

De igual modo, explicó la dinámica que suele verse en este tipo de eventos: "En la tapa de Gente o en los Martín Fierro te encontrás con un montón de gente; es un show televisivo, todos se saludan. Cuando saludé a Sofi Martínez, que la tenía atrás en la grada, me puso cara de reticente”.

Qué dijo Yanina Latorre de Sofi Martínez

En septiembre, Yanina Latorre reaccionó a la cobertura que Sofi Martínez había realizado durante un encuentro de la Selección Argentina. Según expresó, el trabajo de la periodista estaba “sobrevalorado” y no tenía, a su juicio, nada excepcional como para justificar tanta atención.

Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien, señaló, marcando la diferencia entre popularidad y experiencia en el rubro.

A su argumento sumó una crítica más amplia hacia el lugar que suelen ocupar las mujeres en los medios deportivos: Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotud*s. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican”. Con esta declaración, apuntó a una lógica que considera injusta y perjudicial para quienes realmente buscan formarse en el área.

Luego destacó a una excepción dentro del panorama actual: “A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores. Pero hay algunas que están y me pregunto: ¿qué hace ahí? Te hablo en deportes. No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema".

