La figura que quedó resentida con Yanina Latorre y decidió ignorarla en los Personajes del Año

De igual modo, explicó la dinámica que suele verse en este tipo de eventos: "En la tapa de Gente o en los Martín Fierro te encontrás con un montón de gente; es un show televisivo, todos se saludan. Cuando saludé a Sofi Martínez, que la tenía atrás en la grada, me puso cara de reticente”.

Qué dijo Yanina Latorre de Sofi Martínez

En septiembre, Yanina Latorre reaccionó a la cobertura que Sofi Martínez había realizado durante un encuentro de la Selección Argentina. Según expresó, el trabajo de la periodista estaba “sobrevalorado” y no tenía, a su juicio, nada excepcional como para justificar tanta atención.

“Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien”, señaló, marcando la diferencia entre popularidad y experiencia en el rubro.

A su argumento sumó una crítica más amplia hacia el lugar que suelen ocupar las mujeres en los medios deportivos: “Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotud*s. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican”. Con esta declaración, apuntó a una lógica que considera injusta y perjudicial para quienes realmente buscan formarse en el área.

Luego destacó a una excepción dentro del panorama actual: “A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores. Pero hay algunas que están y me pregunto: ¿qué hace ahí? Te hablo en deportes. No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema".