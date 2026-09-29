"Shockeante y desagradable": un hombre murió en plena fiesta y la música continuó durante horas

La investigación quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 1 Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa”, debido a que todavía no se estableció qué provocó el fallecimiento. En ese sentido, los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer las causas de la muerte.

El relato de una testigo que estaba en la fiesta

Una mujer que participaba del evento contó que había ingresado al establecimiento alrededor de las 0.15 y que, aproximadamente 15 minutos después, observó cómo el hombre se desplomaba cerca del stand de maquillaje.

“Un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”, relató en declaraciones a El Doce TV.

Según su testimonio, el servicio de emergencias intentó reanimar al hombre durante unos 40 minutos. Sin embargo, la mujer aseguró que mientras se desarrollaba la asistencia la música continuó sonando, la barra siguió funcionando y las personas continuaron ingresando al local. “Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad”, sostuvo.

La testigo explicó que alrededor de la 1.30 decidió retirarse junto con su grupo de amigos. Para ese momento, el cuerpo todavía permanecía dentro del establecimiento y el servicio de emergencias ya se había retirado.

De acuerdo con lo que posteriormente le contaron otras personas que permanecieron en la fiesta, la música recién se habría detenido cerca de las 3 de la madrugada.

Cuándo evacuaron el local

Alrededor de las 3, personal de la Dirección de Espectáculos Públicos municipal llegó al establecimiento tras tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenó la evacuación.

El procedimiento comenzó aproximadamente a las 3.15, mientras que el cuerpo del hombre fue retirado después de las 4 de la madrugada, una vez que intervinieron los peritos judiciales.

Desde Studio Theater señalaron, según publicó La Voz, que el desalojo se realizó de manera paulatina y en coordinación con el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba.

La testigo cuestionó la manera en que continuó desarrollándose el evento después de la descompensación. “Me parece inhumano lo que pasó, sobre todo de los organizadores del evento. Fue una situación shockeante y desagradable”, afirmó.

Mientras tanto, la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar qué provocó la muerte del hombre de 55 años y avanzar con la investigación.