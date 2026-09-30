Encontró mensajes en el celular de su novio, le reclamó y todo terminó de la peor manera

El humo alertó a los vecinos y permitió descubrir el femicidio

El episodio ocurrió durante la tarde en una vivienda ubicada en Villa Maipú, a pocos metros de Tecnópolis. La situación comenzó a ser advertida desde el exterior cuando un vecino observó que salía humo de la propiedad.

Varias personas se acercaron para intentar controlar el fuego y, cuando consiguieron ingresar a la casa, se encontraron con una escena dramática.

El joven de 24 años estaba muerto, mientras que Romina permanecía con vida pero presentaba múltiples heridas de arma blanca. Los vecinos intervinieron inmediatamente para auxiliarla y conseguir que recibiera asistencia médica.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, conocido como Hospital Belgrano, donde los médicos intentaron estabilizarla. Sin embargo, las heridas eran demasiado graves y murió poco después.

Los primeros testimonios recogidos en el lugar señalaron que Cardozo habría recibido más de diez puñaladas.

Qué se sabe sobre los minutos posteriores al ataque

La reconstrucción preliminar sostiene que, después de herir gravemente a su pareja, el joven habría iniciado un incendio dentro de la vivienda. Luego, según la hipótesis que se investiga, se provocó una grave lesión en el cuello y murió en el lugar.

El fuego fue justamente lo que terminó llamando la atención de los vecinos y provocó que se acercaran a la propiedad. Fueron ellos quienes encontraron a Cardozo todavía con vida y participaron de los primeros intentos por auxiliarla.

Romina Cardozo era mamá de dos hijos

Romina tenía 38 años y era madre de dos hijos. Según la información difundida hasta el momento, una de sus hijas vivía con ella en la vivienda donde ocurrió el femicidio, mientras que otro hijo reside con su padre.

Vecinos de la zona también aportaron información sobre el presunto agresor. Según esos testimonios, el joven había permanecido detenido desde los 16 años y había recuperado recientemente la libertad. Esos antecedentes también forman parte de los datos que buscan verificar los investigadores.

En las primeras horas posteriores al hecho también surgieron versiones que vinculaban el episodio con una posible disputa relacionada con el consumo de drogas. Sin embargo, la investigación se orientó posteriormente hacia un conflicto de pareja como posible desencadenante del ataque.