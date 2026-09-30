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BRUTAL CRIMEN

Encontró mensajes en el celular de su novio, le reclamó y todo terminó de la peor manera

Romina Cardozo tenía 38 años y era madre de dos hijos. Fue encontrada gravemente herida dentro de su casa. Su pareja, de 24 años, apareció muerta en el lugar y la Justicia investiga qué desencadenó el ataque.

Una mujer descubrió mensajes en el celular de su pareja y terminó en un femicidio. (Foto: gentileza Infocielo)

Una mujer descubrió mensajes en el celular de su pareja y terminó en un femicidio. (Foto: gentileza Infocielo)

Una mujer de 38 años fue asesinada a puñaladas por su pareja en una vivienda de Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín. La víctima, identificada como Romina Cardozo, fue encontrada gravemente herida por vecinos que habían ingresado a la propiedad al advertir que salía humo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Belgrano, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

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Su pareja, un joven de 24 años identificado como Aron, fue encontrado muerto dentro de la misma propiedad. La principal hipótesis indica que, después de atacar a Cardozo, habría intentado incendiar la vivienda y luego se habría quitado la vida.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos al femicidio. Una de las hipótesis apunta a que la discusión habría comenzado después de que la mujer encontrara una serie de mensajes en el teléfono celular de su pareja.

Según la reconstrucción publicada por medios locales, Cardozo le habría reclamado al joven por el contenido que encontró en el dispositivo. La discusión escaló hasta que el hombre tomó un arma blanca y la atacó.

El humo alertó a los vecinos y permitió descubrir el femicidio

El episodio ocurrió durante la tarde en una vivienda ubicada en Villa Maipú, a pocos metros de Tecnópolis. La situación comenzó a ser advertida desde el exterior cuando un vecino observó que salía humo de la propiedad.

Varias personas se acercaron para intentar controlar el fuego y, cuando consiguieron ingresar a la casa, se encontraron con una escena dramática.

El joven de 24 años estaba muerto, mientras que Romina permanecía con vida pero presentaba múltiples heridas de arma blanca. Los vecinos intervinieron inmediatamente para auxiliarla y conseguir que recibiera asistencia médica.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, conocido como Hospital Belgrano, donde los médicos intentaron estabilizarla. Sin embargo, las heridas eran demasiado graves y murió poco después.

Los primeros testimonios recogidos en el lugar señalaron que Cardozo habría recibido más de diez puñaladas.

Qué se sabe sobre los minutos posteriores al ataque

La reconstrucción preliminar sostiene que, después de herir gravemente a su pareja, el joven habría iniciado un incendio dentro de la vivienda. Luego, según la hipótesis que se investiga, se provocó una grave lesión en el cuello y murió en el lugar.

El fuego fue justamente lo que terminó llamando la atención de los vecinos y provocó que se acercaran a la propiedad. Fueron ellos quienes encontraron a Cardozo todavía con vida y participaron de los primeros intentos por auxiliarla.

Romina Cardozo era mamá de dos hijos

Romina tenía 38 años y era madre de dos hijos. Según la información difundida hasta el momento, una de sus hijas vivía con ella en la vivienda donde ocurrió el femicidio, mientras que otro hijo reside con su padre.

Vecinos de la zona también aportaron información sobre el presunto agresor. Según esos testimonios, el joven había permanecido detenido desde los 16 años y había recuperado recientemente la libertad. Esos antecedentes también forman parte de los datos que buscan verificar los investigadores.

En las primeras horas posteriores al hecho también surgieron versiones que vinculaban el episodio con una posible disputa relacionada con el consumo de drogas. Sin embargo, la investigación se orientó posteriormente hacia un conflicto de pareja como posible desencadenante del ataque.

En pocas palabras

  • Femicidio en Villa Maipú: Romina Cardozo, 38, fue apuñalada presuntamente por su pareja, de 24 años, tras una discusión.
  • Hallazgo y Muerte: La víctima fue encontrada gravemente herida por vecinos que alertaron por humo; murió en el hospital. El agresor fue hallado sin vida en la vivienda.
  • Investigación en Curso: Se indaga si una discusión por mensajes de celular desencadenó el ataque, seguido por un presunto intento de incendio y suicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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