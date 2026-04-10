Dolor en Merlo por la muerte de Maitena: así fue la emotiva despedida frente a su escuela
El homenaje quedó reflejado en redes sociales, donde se viralizó un video del momento acompañado por un mensaje que se repitió entre quienes la recordaron: “Volá alto”.
Dolor en Merlo por la muerte de Maitena.
La muerte de Maitena, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida en Las Heras, generó una profunda conmoción en Merlo. En medio del dolor, familiares, amigos y compañeros la despidieron con una emotiva suelta de globos y velas blancas frente a la Escuela de Educación Secundaria N°16, donde cursaba sus estudios.
El homenaje quedó reflejado en redes sociales, donde se viralizó un video del momento acompañado por un mensaje que se repitió entre quienes la recordaron: “Volá alto”.
La joven había salido de su casa en Merlo y estuvo desaparecida durante 24 horas. Según reconstruyeron sus allegados, ese mismo día había llegado al colegio junto a su hermana mayor, pero antes de ingresar le dijo que debía saludar a una amiga. Nunca volvió a entrar al establecimiento.
Su cuerpo fue hallado en un descampado de la localidad de Las Heras. De acuerdo con las primeras conclusiones de la autopsia, la causa de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcadura”, por lo que la fiscalía investiga el hecho como un presunto suicidio.
Tras confirmarse la noticia, la comunidad educativa se reunió frente a la escuela para despedirla. Entre lágrimas, abrazos y aplausos, los presentes soltaron globos blancos al grito de “Maitena presente”, en una escena cargada de emoción.
Además, se informó que el velatorio se realizará este viernes entre las 18 y las 23 en una sala ubicada sobre la calle Constitución al 400, en Merlo.
El impacto en la comunidad y el pedido de las familias
El caso generó un fuerte impacto entre padres, docentes y vecinos. “Como mamá te toca, porque hoy fue Maitena y otro día puede ser tu hija. No podés estar ajeno”, expresó una madre de la comunidad educativa.
También hablaron compañeras de trabajo de la madre de la adolescente, quienes destacaron que “nadie esperaba esto” y remarcaron el compromiso de la familia. “Es una excelente madre, siempre estuvo presente”, señalaron.
En medio del dolor, surgió además un llamado de atención sobre la salud emocional de los jóvenes: “A veces no sabemos qué pasa con nuestros hijos. Pedimos que los escuchen”, advirtieron, en referencia a los desafíos que enfrentan los adolescentes, especialmente en entornos atravesados por el impacto de las redes sociales.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad intenta procesar una pérdida que dejó una marca profunda.