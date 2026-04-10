Dolor en Merlo por la muerte de Maitena: así fue la emotiva despedida frente a su escuela

suelta-globos-despedida-maitena El homenaje quedó reflejado en redes sociales.

Tras confirmarse la noticia, la comunidad educativa se reunió frente a la escuela para despedirla. Entre lágrimas, abrazos y aplausos, los presentes soltaron globos blancos al grito de “Maitena presente”, en una escena cargada de emoción.

Además, se informó que el velatorio se realizará este viernes entre las 18 y las 23 en una sala ubicada sobre la calle Constitución al 400, en Merlo.

El impacto en la comunidad y el pedido de las familias

El caso generó un fuerte impacto entre padres, docentes y vecinos. “Como mamá te toca, porque hoy fue Maitena y otro día puede ser tu hija. No podés estar ajeno”, expresó una madre de la comunidad educativa.

También hablaron compañeras de trabajo de la madre de la adolescente, quienes destacaron que “nadie esperaba esto” y remarcaron el compromiso de la familia. “Es una excelente madre, siempre estuvo presente”, señalaron.

rIpExeeM La joven había salido de su casa en Merlo y estuvo desaparecida durante 24 horas.

En medio del dolor, surgió además un llamado de atención sobre la salud emocional de los jóvenes: “A veces no sabemos qué pasa con nuestros hijos. Pedimos que los escuchen”, advirtieron, en referencia a los desafíos que enfrentan los adolescentes, especialmente en entornos atravesados por el impacto de las redes sociales.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad intenta procesar una pérdida que dejó una marca profunda.