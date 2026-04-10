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TRAGEDIA

Tras la sorpresiva muerte de Maitena Garófalo, ¿cuál es la principal hipótesis de los investigadores?

La adolescente de 14 años había desaparecido tras salir rumbo a la escuela y fue encontrada muerta, ahorcada en un árbol, en un descampado de Merlo. Su entorno, sus actividades y las señales que dejó antes de su aparente suicidio.

Maitena Luz Rojas Garófalo fue encontrada muerta este jueves en un descampado de General Las Heras

Maitena Luz Rojas Garófalo fue encontrada muerta este jueves en un descampado de General Las Heras, en el partido de Merlo.

Tenía 14 años. Maitena Luz Rojas Garófalo fue encontrada muerta este jueves en un descampado de General Las Heras, en el partido de Merlo. La adolescente había sido vista por última vez el miércoles 8 de abril, cuando salió de su casa junto a su hermana de 17 años rumbo a la Escuela de Educación Secundaria N° 16.

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Al llegar a la puerta del establecimiento, le dijo a su hermana que entrara sola, dado que ella iba a saludar a una amiga. Sin embargo, nunca ingresó a clases. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Durante el operativo desplegado para dar con su paradero, se informó que vestía un pantalón de jean azul claro desgastado, un buzo verde oliva, campera negra, mochila beige cuadrada y zapatillas blancas y negras.

La intensa búsqueda incluyó la participación de familiares, vecinos, compañeros y miembros de su grupo scout, quienes difundieron su foto en distintos puntos de Merlo y organizaron marchas para reclamar su aparición. Finalmente, Maitena fue hallada sin vida ayer por la tarde, colgada de un árbol en un descampado de la zona.

En el marco de la investigación también trascendió que la adolescente habría dejado nueve cartas dirigidas a familiares y amigos, además de correos electrónicos programados para ser enviados posteriormente.

Asimismo, se informó que dejó su teléfono celular con la clave anotada para facilitar el acceso a su familia. En esos mensajes mencionaba su deseo de estar en “un lugar tranquilo” y sugería buscar en campos y zonas abiertas, lo que orientó parte del operativo. Una allegada resumió la situación con una frase: “Maitena tenía todo planeado”.

Aunque la hipótesis más fuerte apunta a un presunto caso de suicidio, la fiscalía mantiene algunas líneas de investigación abiertas respecto a las circunstancias de su muerte.

Pasión por el dibujo y el grupo de scout, los otros pasatiempos de Maitena

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE MAITENA: LA ADOLESCENTE FUE HALLADA MUERTA EN MERLO
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Maitena integraba un grupo scout de entre 11 y 14 años y realizaba clases particulares de dibujo. Su docente, María, la describió como “una chica muy divertida, comprometida y artística, con proyección a futuro”.

Contó que solían crear paisajes y personajes de animé y que recientemente habían comenzado a explorar el arte gótico. “Sabía y aprendía muchísimo”, señaló.

En diálogo con la prensa, la mujer agregó que en su última clase no había advertido señales de alarma: “Esto nos tomó por sorpresa”.

En tanto, un compañero del grupo scout, Matías, la recordó como “muy sociable” y siempre participativa en las actividades. “Era un amor de persona, siempre contenta, con ganas de venir todos los sábados”, relató. También destacó su entusiasmo por el baile, el canto y los desafíos. Aseguró que la había visto el fin de semana anterior en "perfectas condiciones".

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