Tras la sorpresiva muerte de Maitena Garófalo, ¿cuál es la principal hipótesis de los investigadores?

En el marco de la investigación también trascendió que la adolescente habría dejado nueve cartas dirigidas a familiares y amigos, además de correos electrónicos programados para ser enviados posteriormente.

Asimismo, se informó que dejó su teléfono celular con la clave anotada para facilitar el acceso a su familia. En esos mensajes mencionaba su deseo de estar en “un lugar tranquilo” y sugería buscar en campos y zonas abiertas, lo que orientó parte del operativo. Una allegada resumió la situación con una frase: “Maitena tenía todo planeado”.

Aunque la hipótesis más fuerte apunta a un presunto caso de suicidio, la fiscalía mantiene algunas líneas de investigación abiertas respecto a las circunstancias de su muerte.

Pasión por el dibujo y el grupo de scout, los otros pasatiempos de Maitena

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Maitena integraba un grupo scout de entre 11 y 14 años y realizaba clases particulares de dibujo. Su docente, María, la describió como “una chica muy divertida, comprometida y artística, con proyección a futuro”.

Contó que solían crear paisajes y personajes de animé y que recientemente habían comenzado a explorar el arte gótico. “Sabía y aprendía muchísimo”, señaló.

En diálogo con la prensa, la mujer agregó que en su última clase no había advertido señales de alarma: “Esto nos tomó por sorpresa”.

En tanto, un compañero del grupo scout, Matías, la recordó como “muy sociable” y siempre participativa en las actividades. “Era un amor de persona, siempre contenta, con ganas de venir todos los sábados”, relató. También destacó su entusiasmo por el baile, el canto y los desafíos. Aseguró que la había visto el fin de semana anterior en "perfectas condiciones".