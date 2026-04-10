Se supo la causa de muerte de Maitena: qué hipótesis cobra fuerza

Tras la autopsia, el cuerpo de la adolescente estaba siendo trasladado hacia la localidad bonaerense de Las Heras, donde será entregado a su familia para la realización del velatorio y el entierro.

Quién era Maitena, la adolescente de Merlo que encontraron muerta en Las Heras

Maitena cursaba sus estudios en la EES N°16. Habitualmente asistía al colegio junto a su hermana, tres años mayor. Sin embargo, el miércoles, al llegar a la puerta del establecimiento, le dijo que ingresara sola porque ella debía saludar a una amiga. La joven nunca entró al edificio escolar y desde ese momento se perdió su rastro.

Según las primeras conclusiones de los investigadores, la adolescente habría planificado la situación con antelación. En su casa se encontraron nueve cartas de despedida en las que manifestaba su intención de “querer estar en un lugar tranquilo”.

Maitena Merlo cámara

Junto a esos escritos, también dejó su teléfono celular. En un papel aparte anotó la contraseña para que sus familiares pudieran acceder al dispositivo después de su muerte, según trascendió.

Los investigadores también detectaron que la joven había programado correos electrónicos, de modo que los destinatarios los recibieran en fechas específicas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la madre logró desbloquear el teléfono y halló chats y llamadas provenientes de números extranjeros que la incentivaban a escaparse. “Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia”, señalaron.

El caso continúa bajo investigación para determinar si existió algún tipo de influencia externa o instigación, mientras se esperan los resultados finales de las pericias complementarias.