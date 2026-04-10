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¿Por qué Maitena no le escribió a su papá en las 9 cartas que dejó antes de morir?

La adolescente de 14 años fue encontrada ahorcada este jueves en un descampado de General Las Heras, provincia de Buenos Aires.

Maitena Garófalo no le escribió a su padre en las 9 cartas que dejó antes de morir

Maitena Garófalo no le escribió a su padre en las 9 cartas que dejó antes de morir

Antes de que la hallaran ahorcada en un descampado de General Las Heras, provincia de Buenos Aires, Maitena Garófalo dejó nueve cartas de puño y letra destinadas a su madre, hermana, tía y amigas, en las que expresaba una "profunda angustia" y "depresión", según informó este viernes el periodista Carlos Salerno en América TV.

Leé también Las últimas horas con vida de Maitena: qué hizo antes de desaparecer y las cartas que dejó
Las últimas horas con vida de Maitena: qué hizo antes de desaparecer y las cartas que dejó.

Las misivas fueron encontradas en su mesa de luz, junto a su teléfono y computadora, dispositivos para los cuales dejó anotadas las claves de acceso. Un detalle impactante es que, pese a la minuciosidad de su despedida, ninguna de las cartas fue dirigida a su padre, quien vivía en otra casa tras separarse de su madre.

Según trascendió, la adolescente de 14 años no tenía contacto con él desde hacía tiempo.

Al respecto, el comunicador indicó que “en el hilo conductor de todas las cartas ella manifiesta una situación particular... está vinculado con su angustia y depresión”.

Si bien la joven utilizó estos textos para expresar afecto y “liberar de cualquier tipo de responsabilidad” a su entorno cercano, también reveló que en los escritos aparece un “reclamo puntual”, detalló, en base a información del fiscal Nicolás Filippini, a cargo de la causa.

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Para su despedida final, Maitena no solo usó papel y lápiz; también se despidió por WhatsApp de sus amigos y contactos con los que compartía juegos en línea.

Pese a que en las últimas horas surgieron versiones acerca de que fue inducida a un presunto suicidio, por el momento se descartó la intervención de agentes externos. En ese sentido, Salerno remarcó que “nadie indujo a esta nena y no hay pruebas por ahora de eso”.

El contraste entre la imagen pública y el dolor privado

El análisis de sus redes sociales, donde la adolescente utilizaba el nombre de “Luz”, reveló también un mundo interior que no coincidía con su imagen social.

En esa línea, el periodista sostuvo que, al revisar sus ilustraciones, se observa que “hay dibujos muy tristes... las nenas o las mujeres que hace están tristes, no vas a ver a ninguna sonriendo”, comentó.

Para los peritos, en primera instancia, estos dibujos eran una manifestación silenciosa de la depresión que Maitena no logró verbalizar en su vida cotidiana.

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