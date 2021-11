“A una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara y me puse a gritar”, agregó. La periodista dijo, además, que presentó la denuncia en la Comisaría 1ª de San Miguel de Tucumán y en la fiscalía.

https://twitter.com/MarianaR31/status/1460717039291703302 La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera. pic.twitter.com/8ClAxwhwkJ — Mariana Romero (@MarianaR31) November 16, 2021

Ante sus dichos, otra periodista, Mariana Romero, denunció ante la prensa y en sus redes una situación similar durante las PASO. "La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera", detalló.

“Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero. Pero no se detenía. El amontonamiento era tal y yo con las dos manos ocupadas, que no podía darme vuelta”, explicó.

Dos periodistas abusadas en la Casa de Gobierno de Tucumán: repercusiones

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado de solidaridad con la periodista tucumana Carolina Ponce de León. “El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidariza con Carolina Ponce de León, periodista de Radio Universidad de Tucumán. La Colega denuncia ante la Justicia que fue víctima de abuso sexual durante una cobertura en la Casa de Gobierno local”, redactó FOPEA en su comunicado.