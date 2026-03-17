El aberrante mensaje que le enviaron los asesinos del remisero a su pareja después de matarlo
Eduardo José Gómez fue baleado cuando caminaba hacia la remisería. Mientras agonizaba en la vereda, los delincuentes le robaron el celular y le enviaron un mensaje a su pareja por WhatsApp.
El aberrante mensaje que le enviaron los asesinos del remisero de San Justo a su pareja después de matarlo
El asesinato del remisero Eduardo José Gómez en San Justo sigue revelando detalles estremecedores. La investigación determinó que, después de balearlo durante un robo, los delincuentes utilizaron su celular para responder mensajes y simular que había llegado bien a su trabajo.
El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo, cerca de las 6.30, en la esquina de Guatemala y Moldes. Gómez salía rumbo a la remisería donde trabajaba y solía esperar que un compañero lo pasara a buscar por temor a la inseguridad en la zona.
Embed
Esa mañana, sin embargo, el vehículo se demoró y el hombre decidió ir caminando. Antes de salir, su pareja le pidió que aguardara unos minutos más, pero él intentó tranquilizarla diciéndole que ya lo estaban pasando a buscar.
No llegó a destino. Apenas había avanzado unas pocas cuadras cuando fue interceptado por dos motochorros.
El brutal ataque al remisero
Según la reconstrucción del hecho, el remisero intentó resistirse al roboutilizando un palo, pero uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó a corta distancia.
Tras el disparo, los agresores escaparon con sus pertenencias, entre ellas el morral y el teléfono celular. Mientras tanto, Gómez quedó gravemente herido en la vereda y murió pocos minutos después.
En medio de esa dramática situación ocurrió uno de los episodios más crueles del caso. La pareja de la víctima le envió un mensaje para saber si había llegado bien a la remisería. La respuesta llegó enseguida: “Sí, llegué bien”.
Pero el mensaje no lo había escrito él. De acuerdo con la investigación, fueron los propios delincuentes quienes respondieron desde el teléfono robado.
Detuvieron a dos sospechosos
La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza.
En las últimas horas, la policía detuvo a Dylan Ramón Portillo, de 20 años, durante un allanamiento realizado a pocas cuadras del lugar del crimen. Los investigadores sospechan que sería quien efectuó el disparo.
El joven tiene antecedentes por encubrimiento agravado. Posteriormente también fue arrestado su primo, Brian Portillo, señalado como presunto cómplice en el asalto.