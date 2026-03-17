El aberrante mensaje que le enviaron los asesinos del remisero a su pareja después de matarlo

El brutal ataque al remisero

Según la reconstrucción del hecho, el remisero intentó resistirse al robo utilizando un palo, pero uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó a corta distancia.

Tras el disparo, los agresores escaparon con sus pertenencias, entre ellas el morral y el teléfono celular. Mientras tanto, Gómez quedó gravemente herido en la vereda y murió pocos minutos después.

En medio de esa dramática situación ocurrió uno de los episodios más crueles del caso. La pareja de la víctima le envió un mensaje para saber si había llegado bien a la remisería. La respuesta llegó enseguida: “Sí, llegué bien”.

remisero san justo

Pero el mensaje no lo había escrito él. De acuerdo con la investigación, fueron los propios delincuentes quienes respondieron desde el teléfono robado.

Detuvieron a dos sospechosos

La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza.

En las últimas horas, la policía detuvo a Dylan Ramón Portillo, de 20 años, durante un allanamiento realizado a pocas cuadras del lugar del crimen. Los investigadores sospechan que sería quien efectuó el disparo.

El joven tiene antecedentes por encubrimiento agravado. Posteriormente también fue arrestado su primo, Brian Portillo, señalado como presunto cómplice en el asalto.