El alarmante dato que reveló Ángel de Brito sobre Luciana Martínez tras su detención por robo
La detención de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió al revelar un dato que podría complicar aún más la situación de la mediática.
15 mar 2026, 18:25
El alarmante dato que reveló Ángel de Brito sobre Luciana Martínez tras su detención
La detención deLuciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), continúa generando repercusiones y en las últimas horas se conoció un dato que podría agravar todavía más su situación judicial.
Fue el periodista Ángel de Brito quien aportó una información clave sobre la causa al asegurar que el robo por el que la mediática fue imputada no habría sido un hecho aislado.
“No fue el único ilícito. Luciana de Gran Hermano había robado a otros hombres”, escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X (exTwitter), una revelación que abrió nuevos interrogantes alrededor del caso y dejó planteada la posibilidad de que existan otras víctimas.
Martínez quedó en el centro de la polémica luego de ser imputada y detenida por un robo bajo la modalidad “viuda negra” contra un turista norteamericano, en un episodio que habría ocurrido en el Smart Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, el dato revelado por De Brito suma aún más gravedad a la causa, ya que sugiere que podrían haber ocurrido otros hechos similares que todavía no salieron a la luz.
Mientras la investigación avanza, la situación judicial de la exGran Hermano podría complicarse aún más en caso de que aparezcan nuevas denuncias o víctimas vinculadas a los presuntos robos mencionados por el periodista.
Qué se sabe sobre la detención de Luciana Martínez, la exparticipante de Gran Hermano, acusada de robo bajo la modalidad "viuda negra"
La noticia fue dada a conocer, este sábado, inicialmente por Fernanda Iglesias, quien explicó cómo se habría producido el episodio. “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, detalló la periodista en sus redes sociales.
A partir de la denuncia, la investigación avanzó rápidamente y derivó en la detención y en un allanamiento en el domicilio de la exparticipante del reality. Durante el procedimiento, los investigadores habrían encontrado un mouse perteneciente al denunciante.
En paralelo, la periodista de policiales Belén Corvalán aportó más detalles sobre el caso. Según explicó, las cámaras de seguridad habrían registrado a Luciana y a su representante saliendo del hotel y durante los procedimientos policiales se secuestró un bolso con objetos que pertenecerían a la víctima.
“Con pertenencias del denunciante, un reloj pulsera marca Cartier y dos tarjetas de crédito”, precisó la periodista.
Luciana Martínez había participado en la edición anterior de Gran Hermano, donde formó grupo con Santiago Algorta, quien terminó consagrándose campeón del reality, y también con Luz Tito.