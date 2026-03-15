El alarmante dato que reveló Ángel de Brito sobre Luciana Martínez tras su detención por robo

En ese contexto, el dato revelado por De Brito suma aún más gravedad a la causa, ya que sugiere que podrían haber ocurrido otros hechos similares que todavía no salieron a la luz.

Mientras la investigación avanza, la situación judicial de la exGran Hermano podría complicarse aún más en caso de que aparezcan nuevas denuncias o víctimas vinculadas a los presuntos robos mencionados por el periodista.

Publicación de Ángel de Brito sobre Luciana exGH

Qué se sabe sobre la detención de Luciana Martínez, la exparticipante de Gran Hermano, acusada de robo bajo la modalidad "viuda negra"

La noticia fue dada a conocer, este sábado, inicialmente por Fernanda Iglesias, quien explicó cómo se habría producido el episodio. “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, detalló la periodista en sus redes sociales.

A partir de la denuncia, la investigación avanzó rápidamente y derivó en la detención y en un allanamiento en el domicilio de la exparticipante del reality. Durante el procedimiento, los investigadores habrían encontrado un mouse perteneciente al denunciante.

En paralelo, la periodista de policiales Belén Corvalán aportó más detalles sobre el caso. Según explicó, las cámaras de seguridad habrían registrado a Luciana y a su representante saliendo del hotel y durante los procedimientos policiales se secuestró un bolso con objetos que pertenecerían a la víctima.

“Con pertenencias del denunciante, un reloj pulsera marca Cartier y dos tarjetas de crédito”, precisó la periodista.

Luciana Martínez había participado en la edición anterior de Gran Hermano, donde formó grupo con Santiago Algorta, quien terminó consagrándose campeón del reality, y también con Luz Tito.

Posteo de Belén Corvalán sobre Luciana exGH detenida por viuda negra