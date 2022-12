El abogado del ministro de Desarrollo Social de Catamarca contó cómo fueron sus últimos minutos de vida

"No hay elementos que acerquen alguna hipótesis que pueda explicar lo sucedido", aclaró el letrado.

En este sentido, informó que la segunda autopsia arrojó como resultado un "traumatismo craneoencefálico", con lesiones en distintas partes de la cabeza. "Entendemos que la caída se produce por el impacto de un elemento rolo", expresó.

juan-carlos-rojasjpg.webp Juan Carlos Rojas fue encontrado muerto en su domicilio (Foto: El Ancasti)

En este marco, el abogado informó que la familia ya pidió una serie de medidas probatorias y dio detalles de los últimos minutos de vida del hombre.

"Sabemos que hay una comunicación telefónica que se realizó el sábado a media mañana y que se cortó intempestivamente. Estaba hablando con un personal femenino de limpieza, estaba acordando un trabajo con esta persona", contó.

Según informó, en la escena no se apreciaron indicios de robo o elementos faltantes.

"Su familia está muy compungida y no tiene una explicación de lo ocurrido. Él era una persona muy añosa, estaba separado. No había recibido amenazas en lo absoluto, no hay elementos que hagan sospechar que haya estado en peligro", cerró y concluyó: "No se descarta nada".

Qué más se sabe de la muerte de Juan Carlos Rojas en Catamarca

Según detalló el medio catamarqueño El Ancasti, el hijo de Rojas encontró el cuerpo de su padre en el domicilio. Sarquis expresó que en el momento del fallecimiento, Rojas habría estado hablando por teléfono cuando la comunicación se habría cortado abruptamente.

Una primera autopsia confirmó que llevaba más de 24 horas fallecido. Las dudas sobre los hechos surgieron a partir de una declaración del dirigente Luis Barrionuevo, quien fue secretario general de UTHGRA Catamarca.

juan carlos rojas catamarca ministro(1).jpg

“Desde el primer momento mi preocupación fue por su muerte repentina. Tenemos altas sospechas de que fue golpeado por cómo se dio. No tiene ninguno de los órganos vitales afectados, así que a esta altura estamos sospechando de que recibió un golpe, porque tiene el cráneo golpeado de atrás”, indicó el dirigente sindical en diálogo con el programa La Brújula.

Y agregó: “Él estaba hablando con una señora por teléfono y se cortó la comunicación. Alguien lo sorprendió de atrás y cayó de bruces y ahí se lastimó la cara”.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que "la Justicia está investigando para que esto se aclare lo más rápido posible", luego de participar del velatorio del funcionario local.