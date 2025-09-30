En vivo Radio La Red
Policiales
triple crimen narco

Misterio por las publicaciones en Instagram de Lara: ¿Quién maneja la cuenta?

Una de las víctimas del triple crimen tenía 15 años y un perfil muy activo en redes sociales.

TRIPLE CRIMEN NARCO: ¿QUIÉN POSTEA DESDE LA CUENTA DE LARA?

El reciente asesinato de Lara, una adolescente de 15 años, junto a dos chicas de 20 años que eran primas, ha sacudido a la sociedad argentina por su nivel de crueldad y el trasfondo que revela sobre la vida de jóvenes en contextos vulnerables. La cobertura mediática destaca cómo estas chicas, comunes en su edad y presencia en redes sociales, se vieron envueltas en una trama criminal vinculada al narcotráfico.

Triple crimen de Florencio Varela: Patricia Bullrich afirmó que capturaron a Ozorio en Perú
triple crimen de florencio varela: patricia bullrich afirmo que capturaron a ozorio en peru
