Una nota misteriosa, una pala en un auto y la declaración de Florencia: cuáles son los interrogantes del triple crimen

Se trata de un Chevrolet blanco, identificado por los peritos como el automóvil que habría conducido Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido en la causa. De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, este vehículo habría sido utilizado durante la noche del crimen como apoyo logístico en la secuencia de hechos que terminaron con la vida de las tres jóvenes.

Además, en ese mismo coche habría viajado Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro. La joven se convirtió en el centro de atención luego de que diera una entrevista televisiva este lunes en A24 y que fue detenida por la policía, al salir del estudio convirtiéndose en la séptima persona privada de su libertad en el marco del caso.

La carta anónima que dejaron en la Comisaría 40 de la Policía de la Ciudad.

El hallazgo del auto no fue casual: una fuente cercana al grupo de acusados proporcionó el dato preciso que permitió a las autoridades ubicarlo. El vehículo fue trasladado a una dependencia de la DDI Quilmes, donde será sometido a pericias forenses exhaustivas con el objetivo de identificar rastros de ADN, huellas dactilares y otros elementos que puedan sumar evidencia a la causa.

La pala y el parlante: dos objetos que complican a los detenidos

Según los voceros judiciales, este vehículo también habría sido clave para trasladar a Ariel Giménez, uno de los principales implicados, hacia otra vivienda ubicada también en Florencio Varela. Allí, Giménez habría descartado una pala y un parlante, elementos que luego fueron recuperados por la policía.

Estos objetos no sólo representan evidencia física, sino que también refuerzan la hipótesis central que sostiene la fiscalía: que el crimen fue premeditado y ejecutado por una organización con recursos logísticos, vinculaciones narco y una cadena de roles claramente definida.

Indagaron a Sotacuro y su sobrina: el rol que habrían cumplido la noche del crimen

Este martes, el fiscal Carlos Adrián Arribas citó a declarar a dos piezas clave en el rompecabezas judicial: Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibañez. Ambos están acusados de haber participado directamente en el secuestro y posterior asesinato de Brenda, Morena y Lara.

El abogado de ambos, Guillermo Endi, confirmó ante los medios que la indagatoria fue realizada en la fiscalía y que Florencia Ibañez declaró de manera completa, incluso repitiendo lo que ya expuso públicamente en su entrevista con A24. Además, señaló Endi adelantó que la causa entró en secreto de sumario y que no podía brindar más precisiones.

Respecto a Sotacuro, Endi indicó que el acusado ya declaró en la fiscalía y lo volvieron a trasladar a Sierra Chica por las amenazas que sufrió. "Las mismas ya se encuentran en el expediente", afirmó ante la prensa.