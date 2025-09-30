En vivo Radio La Red
Una nota misteriosa, una pala en un auto y la declaración de Florencia: cuáles son los interrogantes del triple crimen

Personal de la guardia de una comisaría porteña encontró una carta con datos sobre dónde estaría “Pequeño J” el principal acusado del asesinato de Brenda, Lara y Morena. La causa entró en secreto de sumario.

Cuáles son los interrogantes del triple crimen. 

Un hecho inesperado reavivó el expediente judicial por el triple crimen en Florencio Varela este lunes por la tarde. Una persona cuya identidad aún se desconoce dejó una carta escrita a mano en la puerta de la Comisaría Vecinal 4D, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El contenido del mensaje aportó nuevos datos sobre uno de los principales acusados por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), pero además hubo novedades con los detenidos y la causa entró en secreto de sumario.

Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de ‘Pequeño J’”, afirma textualmente el mensaje redactado sobre un papel madera. La misiva incluyó además una dirección precisa, en la que supuestamente se encontraría viviendo actualmente esta persona señalada como parte clave de la estructura narco relacionada al caso.

El dato más relevante, sin embargo, está en la conexión con Villa Zabaleta, el lugar en el que presuntamente residía antes este sujeto, y que también es el territorio de origen de la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, un nombre que no había aparecido hasta ahora en el marco de esta causa.

Mientras tanto, en el marco de la misma investigación, este martes por la mañana fue hallado uno de los vehículos buscados por la Justicia. El coche apareció en la ciudad bonaerense de Quilmes, específicamente sobre la avenida Cervantes, a la altura de la avenida Italia y a escasos metros del Club Náutico y del predio del Ecoparque.

Se trata de un Chevrolet blanco, identificado por los peritos como el automóvil que habría conducido Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido en la causa. De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, este vehículo habría sido utilizado durante la noche del crimen como apoyo logístico en la secuencia de hechos que terminaron con la vida de las tres jóvenes.

Además, en ese mismo coche habría viajado Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro. La joven se convirtió en el centro de atención luego de que diera una entrevista televisiva este lunes en A24 y que fue detenida por la policía, al salir del estudio convirtiéndose en la séptima persona privada de su libertad en el marco del caso.

La carta anónima que dejaron en la Comisaría 40 de la Policía de la Ciudad.

El hallazgo del auto no fue casual: una fuente cercana al grupo de acusados proporcionó el dato preciso que permitió a las autoridades ubicarlo. El vehículo fue trasladado a una dependencia de la DDI Quilmes, donde será sometido a pericias forenses exhaustivas con el objetivo de identificar rastros de ADN, huellas dactilares y otros elementos que puedan sumar evidencia a la causa.

La pala y el parlante: dos objetos que complican a los detenidos

Según los voceros judiciales, este vehículo también habría sido clave para trasladar a Ariel Giménez, uno de los principales implicados, hacia otra vivienda ubicada también en Florencio Varela. Allí, Giménez habría descartado una pala y un parlante, elementos que luego fueron recuperados por la policía.

Estos objetos no sólo representan evidencia física, sino que también refuerzan la hipótesis central que sostiene la fiscalía: que el crimen fue premeditado y ejecutado por una organización con recursos logísticos, vinculaciones narco y una cadena de roles claramente definida.

Indagaron a Sotacuro y su sobrina: el rol que habrían cumplido la noche del crimen

Este martes, el fiscal Carlos Adrián Arribas citó a declarar a dos piezas clave en el rompecabezas judicial: Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibañez. Ambos están acusados de haber participado directamente en el secuestro y posterior asesinato de Brenda, Morena y Lara.

El abogado de ambos, Guillermo Endi, confirmó ante los medios que la indagatoria fue realizada en la fiscalía y que Florencia Ibañez declaró de manera completa, incluso repitiendo lo que ya expuso públicamente en su entrevista con A24. Además, señaló Endi adelantó que la causa entró en secreto de sumario y que no podía brindar más precisiones.

Respecto a Sotacuro, Endi indicó que el acusado ya declaró en la fiscalía y lo volvieron a trasladar a Sierra Chica por las amenazas que sufrió. "Las mismas ya se encuentran en el expediente", afirmó ante la prensa.

