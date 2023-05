El campeón de artes marciales justificó su agresión al repartidor: "No lo desfiguré porque no quise"

Si bien el agresor intentó justificar su accionar a través de algunos audios en donde dijo: “Si el pibe no está desfigurado es porque yo no quise. Porque estando arriba del pibe hago lo que quiero con quien quiera”, la realidad es que existe una diferencia entre lo que se ve y lo que cuenta.

Además detalló: “Le dije que no quería la pizza y tiré la caja contra el suelo y el pibe me discutió y pensé que me quería pegar y me defendí”, sostuvo aunque en el video se ve otra actitud.

Embed

El repartidor no tuvo tiempo de reaccionar

Esa situación se dio luego que le indicará al repartidor, identificado como Sebastián (23), que por la demora no pagaría el total de la comida, tirando las pizzas al suelo. Luego lo empujó de la moto, le sacó el casco al repartidor, que tenía abrochado, y se le subió encima para golpearlo.

El violento hecho, registrado a las 23:50 del lunes último en Barrufaldi 2272, fue filmado por un vecino y allí se ve la secuencia en donde el joven pide ayuda a los gritos mientras Pissani lo presiona contra el pavimento y lo golpea varias veces en el rostro. “Si me llegas a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo”, lo amenazó el campeón de artes marciales.

Por el hecho violento interviene el Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, teniendo en cuenta que el acusado ya tiene antecedentes por acciones similares. Al momento de hacer la denuncia, el repartidor expresó que, al ser golpeado por el empresario, intentó escapar y vio caer un cuchillo tipo serrucho que llevaba consigo el agresor.

El arma fue secuestrada por la Policía de Misiones. “Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que me rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, declaró a La Voz de Misiones.