Causa Vialidad: la fiscalía volvió a exigir la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner.

Diego Luciani y Sergio Mola.. Imagen: Télam
Qué bienes podrían ser decomisados
En el dictamen, Luciani y Mola recordaron que la sentencia permite vincular al decomiso todas las incorporaciones patrimoniales registradas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se cometió la defraudación a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.
Entre los bienes señalados por los fiscales figuran:
Respecto al fideicomiso, los fiscales explicaron que Austral Construcciones aportó parte de su capital para edificar unidades destinadas a los expresidentes.
El caso del hotel Los Sauces
Otro de los bienes mencionados es el Complejo Hotel Los Sauces, en El Calafate, cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Si bien fue adquirido en 2002, los fiscales señalaron que el hotel fue construido después del inicio de la maniobra delictiva y bajo un contrato directo entre Cristina Fernández y Lázaro Báez.
“El terreno fiscal que Cristina Fernández adquirió en 2002 a valores irrisorios fue luego intervenido por Austral, que le devolvió el predio con un hotel de lujo construido dentro de su perímetro. Otro auténtico negocio entre la exfuncionaria y el contratista ilegítimamente beneficiado”, se detalla en el dictamen.
Por ello, concluyeron que Los Sauces debe incluirse entre los bienes a decomisar, al considerarlo parte del beneficio económico obtenido a partir del delito comprobado.
“El tribunal debe cumplir su propio fallo”
Finalmente, los fiscales enfatizaron que la causa llegó a un punto en el que “el tribunal debe cumplir y hacer cumplir su propio fallo”.
“Se trata de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras”, afirmaron Luciani y Mola.
Con este pedido, los fiscales buscan que la Justicia avance de inmediato con la recuperación de los bienes para reintegrar al Estado los fondos públicos desviados durante la maniobra investigada.