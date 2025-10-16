762435-telam-1 Diego Luciani y Sergio Mola.. Imagen: Télam

Qué bienes podrían ser decomisados

En el dictamen, Luciani y Mola recordaron que la sentencia permite vincular al decomiso todas las incorporaciones patrimoniales registradas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se cometió la defraudación a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

Entre los bienes señalados por los fiscales figuran:

Inmuebles en El Calafate, cedidos por Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, a Cristina Kirchner. Propiedades en Río Gallegos, transferidas a Máximo y Florencia Kirchner.

Un fideicomiso para construir un edificio de 10 departamentos, además de cuatro inmuebles adquiridos por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

Respecto al fideicomiso, los fiscales explicaron que Austral Construcciones aportó parte de su capital para edificar unidades destinadas a los expresidentes.

955589-vialidad-20nacional-20008 Causa Vialidad: la fiscalía volvió a exigir la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner.

El caso del hotel Los Sauces

Otro de los bienes mencionados es el Complejo Hotel Los Sauces, en El Calafate, cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Si bien fue adquirido en 2002, los fiscales señalaron que el hotel fue construido después del inicio de la maniobra delictiva y bajo un contrato directo entre Cristina Fernández y Lázaro Báez.

“El terreno fiscal que Cristina Fernández adquirió en 2002 a valores irrisorios fue luego intervenido por Austral, que le devolvió el predio con un hotel de lujo construido dentro de su perímetro. Otro auténtico negocio entre la exfuncionaria y el contratista ilegítimamente beneficiado”, se detalla en el dictamen.

Por ello, concluyeron que Los Sauces debe incluirse entre los bienes a decomisar, al considerarlo parte del beneficio económico obtenido a partir del delito comprobado.

“El tribunal debe cumplir su propio fallo”

Finalmente, los fiscales enfatizaron que la causa llegó a un punto en el que “el tribunal debe cumplir y hacer cumplir su propio fallo”.

“Se trata de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras”, afirmaron Luciani y Mola.

Con este pedido, los fiscales buscan que la Justicia avance de inmediato con la recuperación de los bienes para reintegrar al Estado los fondos públicos desviados durante la maniobra investigada.