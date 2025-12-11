Alerta amarilla y naranja en 10 provincias: el pronóstico del tiempo para los próximos días

¿Cómo estará el tiempo en el AMBA?

En la Ciudad y el conurbano no rigen alertas, pero el organismo anticipa un día mayormente nublado, con:

probabilidad media (10-40%) de tormentas aisladas por la tarde,

de tormentas aisladas por la tarde, y muy baja (0-10%) durante la mañana y la noche.

PRONOSTICO

Regiones del NOA y Cuyo bajo alerta Alerta amarilla (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza y San Luis)

Se prevén tormentas de variada intensidad con:

actividad eléctrica frecuente,

granizo ocasional,

ráfagas de hasta 80 km/h ,

, y precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm.

Alerta naranja

Las zonas bajo este nivel, principalmente del NOA, podrían sufrir tormentas localmente severas, con:

granizo ,

, intensa actividad eléctrica,

ráfagas que podrían alcanzar 90 km/h ,

, y acumulados de 40 a 60 mm, superables en áreas acotadas.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.