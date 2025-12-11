En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Alerta
Servicio Meteorológico Nacional
EL TIEMPO

Alerta amarilla y naranja en 10 provincias: el pronóstico del tiempo para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para varias provincias por tormentas intensas que llegarán durante la tarde y la noche de este jueves 11 de diciembre.

Alerta amarilla por tormentas en 10 provincias: cómo estará el clima los próximos dias

Alerta amarilla por tormentas en 10 provincias: cómo estará el clima los próximos dias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas para amplias regiones de Buenos Aires (excepto el AMBA), Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza y San Luis, ante la posibilidad de eventos severos durante la tarde y la noche.

Leé también Hasta cuándo sigue el buen clima y cuándo llueve este fin de semana
hasta cuando sigue el buen clima y cuando llueve este fin de semana

Además, sectores de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca se encuentran bajo alerta naranja, el nivel superior, por la probabilidad de fenómenos aún más intensos.

Qué se espera en cada zona Provincia de Buenos Aires (sin incluir AMBA)

Las áreas bajo alerta amarilla podrían ser afectadas por tormentas fuertes, acompañadas de:

  • actividad eléctrica frecuente,
  • posible caída de granizo,
  • ráfagas que podrían llegar a 70 km/h,
  • y abundante caída de agua en períodos cortos.

El SMN estima 20 a 50 mm de precipitación acumulada, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

¿Cómo estará el tiempo en el AMBA?

En la Ciudad y el conurbano no rigen alertas, pero el organismo anticipa un día mayormente nublado, con:

  • probabilidad media (10-40%) de tormentas aisladas por la tarde,
  • y muy baja (0-10%) durante la mañana y la noche.
PRONOSTICO

Regiones del NOA y Cuyo bajo alerta Alerta amarilla (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza y San Luis)

Se prevén tormentas de variada intensidad con:

  • actividad eléctrica frecuente,
  • granizo ocasional,
  • ráfagas de hasta 80 km/h,
  • y precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm.

Alerta naranja

Las zonas bajo este nivel, principalmente del NOA, podrían sufrir tormentas localmente severas, con:

  • granizo,
  • intensa actividad eléctrica,
  • ráfagas que podrían alcanzar 90 km/h,
  • y acumulados de 40 a 60 mm, superables en áreas acotadas.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alerta Servicio Meteorológico Nacional Buenos Aires
Notas relacionadas
Clima en Buenos Aires: cielo, temperatura y condiciones para los últimos días del FINDE XXL
Fin de semana largo: tras el calor extremo, baja la temperatura y así sigue el clima según el SMN
Alerta por nuevos casos y muertes por hantavirus: cómo se contagia y qué hacer para prevenir la enfermedad

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar