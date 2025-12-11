Alerta amarilla y naranja en 10 provincias: el pronóstico del tiempo para los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para varias provincias por tormentas intensas que llegarán durante la tarde y la noche de este jueves 11 de diciembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas para amplias regiones de Buenos Aires (excepto el AMBA), Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Mendoza y San Luis, ante la posibilidad de eventos severos durante la tarde y la noche.