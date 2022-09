Cuando Granados le preguntó si hubo alguna posibilidad de que le diera entidad a las sospechas que pesaban sobre su marido en el comienzo de la causa, Aduriz mostró todo su enojó. "Esa pregunta que me estás haciendo, si la pensás un poquitito, es totalmente desubicada y me rompe las pelotas porque hace nueve años que me la hacen. Esa y si sospeché de Mangeri, que espero que no me la preguntes", señaló.

La mamá de Ángeles Rawson sobre Jorge Mangeri: “Un psicópata de libro”

mangeri-horiz.jpg "Soy el responsable de lo de Ravignani 2360", confesó Jorge Mangeri. (Foto: Archivo)

Durante su relato, Aduriz confesó: “Una vecina mía tenía hijas adolescentes y me dijo: ‘Yo he dejado que él entrara con Emilia chiquita a cambiar la bombita de luz’. Tenía llave de todos los departamentos”. En ese sentido, no dudó en definir a Mangeri como “un psicópata de libro”.

La cronología de los hechos está siempre presente en su memoria. Al ser consultada sobre cómo vivió los hechos, aseguró que por la dinámica que los días lunes tenía Ángeles, las dos horas entre gimnasia y las materias curriculares del colegio, a veces se iba a almorzar a otro lado, por lo que "no era poco común que no apareciera en esas dos horas".

La mamá precisó que el día del aberrante hecho "hacía calor" y que vio a Mangeri que tenía un buzo polar. "Le dije 'hacete ver', porque tenía cara de enfermo". Al mismo tiempo, aseguró que antes de entrar a su casa le reclamó porque no se pedía días por enfermedad. Fue allí que entró a su departamento. Eran las 17 horas y Mangeri ya había matado a su hija.

Ángeles Rawson 22.jpg Se cumplen 9 años del femicidio de Ángeles Rawson. (Foto: Archivo)

La cronología de los hechos sobre el femicidio de Ángeles Rawson

La mamá de Ángeles recordó: "En el 2013, aún no estaba en boga el WhatsApp, había muy pocos que tenían. Nosotros no. Generalmente, Ángeles llegaba 21.15. Esperé hasta las 21.30 y llamé por teléfono. Alguien me atendió y cortaron. En ese momento no me di cuenta. Con el diario del lunes empezás a atar cabos. Nunca te vas a imaginar que pasó algo así".

"Fue muy duro ver a tu hija en una bolsa", relató la madre. Aduriz recuerda todos los días el horror, pero reconoció que encontró algo de paz. "Por otra parte, fue un alivio muy grande, porque la vi y estaba ahí. Yo pensé que no la iba a encontrar. Quería saber que iba a tener un lugar donde llevarle una flor".

Angeles Rawson 1.jpg

¿Cómo murió Ángeles Rawson?

Según el juicio realizado en 2015, aquel día a las 9.50 –horario en el que quedó grabada por una cámara de la cuadra-, Angeles (16) regresaba de su clase de gimnasia, llegó al edificio de Ravignani 2360, en Palermo, pero no entró a su departamento de la PB "A" porque se topó en el hall con Jorge Mangeri.

Para la Justicia, con algún engaño, el portero llevó a Ángeles a un sitio del edificio (para la fiscalía fue el sótano y para la querella la portería del octavo piso). En ese lugar inició un ataque sexual no consumado que, por la resistencia de la víctima, terminó en el homicidio. Una junta médica concluyó que Ángeles murió estrangulada y sofocada en no más de cinco minutos y que su asesino le fracturó cinco costillas, la clavícula derecha y una vértebra.

Cuál fue la condena a Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson

Si bien al inicio se sospechó de algún asesino que la interceptó en la calle, luego de la aparición del video que probaba que había llegado a la casa, la mira se posó sobre el entorno familiar de la víctima, en especial, sobre su padrastro, Sergio Opatowski, a quien se lo acusaba de "no llorar" por Ángeles y hasta fue perseguido por las cámaras y los móviles en pleno Palermo los días posteriores al hallazgo.

Todo cambió la noche del viernes 14 de junio, cuando Mangeri fue llevado a la fiscalía para una declaración testimonial y allí se autoincriminó cuando le dijo a la fiscal María Paula Asaro: "Soy el responsable de lo de Ravignani 2360".

Esa confesión no tuvo valor legal, pero la evidencia clave contra Mangeri fue el cotejo de ADN que determinó que debajo de la uña del dedo índice de la mano derecha de Ángeles se halló el perfil genético del portero, lo que probó que la chica rasguñó a su asesino en un intento de defensa.

Además, el encargado tenía 34 lesiones, de las cuales más de 20 eran arañazos que habían sido enmascarados con quemaduras.

El 15 de julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 condenó a Mangeri a prisión perpetua como autor de los delitos de "femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado criminis causae".