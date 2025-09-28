El crudo diagnóstico de la Iglesia por el triple crimen: "La batalla la están ganando..."

Triple crimen en La Matanza Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en Florencio Varela.

En diálogo con A24.com, el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, señaló que este crimen es la punta del iceberg de un proceso de desintegración social. Según reveló, “la venta de droga ya es parte del paisaje en muchos barrios y los más jóvenes son utilizados como “perejiles” por las bandas”.

También advirtió que “hay muchos asesinatos que no alcanzan repercusión mediática pero forman parte de la misma lógica de violencia estructural”.

Para García, el Estado y la dirigencia política deben dejar de mirar el fenómeno narco como un hecho aislado y reconocerlo como un síntoma de un entramado social roto, donde las organizaciones criminales ganan terreno a fuerza de abandono institucional.

En el mismo sentido, los obispos de Quilmes, jurisdicción a la que pertenece Florencio Varela, repudiaron el crimen y expresaron su cercanía a los familiares.

por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-hay-cuatro-detenidos-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-UBI5EID7TJEYROROKERPKLH3CA (1) Cuatro de los cinco detenidos en la causa.

La Iglesia en su conjunto hizo un llamado a revertir la indiferencia estatal y a reconstruir una patria donde existan condiciones básicas de vida digna: comida, salud, seguridad y un horizonte de futuro para los jóvenes.

El asesinato de Brenda, Morena y Lara se convirtió así en un espejo que refleja no solo el drama del narcotráfico y la violencia de género, sino también la fragilidad de un tejido comunitario que se desgarra día a día.

La voz eclesiástica, con su reclamo, busca interpelar a autoridades y sociedad en su conjunto: no se trata de un caso aislado, sino de un síntoma profundo de la crisis que atraviesa al conurbano y al país