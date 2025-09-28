El profundo dolor de Mirtha Legrand por el triple femicidio en Florencio Varela: "Un horror"

A lo que la periodista Liliana Caruso observó sobre lo sucedido: "Una chica de 15 años en la calle trabajando te tiene que llamar la atención a pesar de quella usaba dicen un documento de 20. Son extorsionadas, apretadas en la calle, hay que invetigar para arriba". "Eso lo genera la pobreza", sentenció Chiquita.

Cómo fue el triple femicidio en Florencio Varela

El triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) generó un gran impacto en todo el país luego de que el cuerpo de las jóvenes fueran encontrados descuartizados en un domicilio de Florencio Varela. Las víctimas desde Ciudad Evita hasta la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

En la causa ya seis detenidos mientras buscan al principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, es señalado como el cerebro detrás del triple femicidio de Florencio Varela.

“Pequeño J”, de 20 años y nacido en La Libertad, Perú, es considerado por los investigadores como “extremadamente sanguinario” y con códigos narcos implacables. Según la Justicia, planificó la trampa de la falsa fiesta y hasta la transmisión en vivo del crimen.

Los cuatro primeros detenidos en la causa fueron imputados por homicidio agravado y permanecen en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva. Todos ellos se negaron a declarar ante el fiscal y seguirán detenidos.

En tanto, el sábado por la tarde se dio una multidianria manifestación de Plaza de Mayo al Congreso para exigir Justicia y también participaron de la misma distintas organizaciones sociales. “Queremos que se haga justicia y atrapen a los verdaderos responsables”, pidieron los familiares de las tres víctimas.

En la marcha, Robertito Funes Ugarte fue agredido por varias mujeres con insultos y empujones e hizo un duro descargo tras lo sucedido: “Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”, indicó el conductor y cronista indignado por todo lo que le tocó vivir.