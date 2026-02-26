En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
Previsional

AUH, SUAF y pensiones: todos los nuevos montos confirmados para marzo 2026

Con el aumento del 2,9% por inflación, la jubilación mínima con bono llegará a $439.600. También suben la AUH, las pensiones y las asignaciones familiares, mientras que el refuerzo de $70.000 seguirá siendo clave para los ingresos más bajos.

AUH

Leé también ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000
ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

La actualización alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, beneficiarios de pensiones no contributivas y trabajadores que cobran asignaciones familiares del sistema SUAF.

Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, un refuerzo que vuelve a ser determinante para sostener el poder de compra frente a la suba de precios.

Con este esquema, la jubilación mínima con bono superará los $439.000 y se consolida como el principal ingreso de más del 60% de los beneficiarios del sistema previsional.

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en marzo 2026

Con el aumento del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima

  • Haber: $369.600,88

  • Con bono: $439.600,88

Jubilación máxima

  • $2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Haber: $295.680,70

  • Con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez

  • Haber: $258.720,62

  • Con bono: $328.720,62

PNC para madres de siete hijos

  • Haber: $369.600,88

  • Con bono: $439.600,88

El refuerzo vuelve a ser clave para garantizar un piso de ingresos dentro del sistema previsional.

Diseño sin título - 2026-02-16T131453.451

Bono de $70.000: quiénes lo cobran

El bono extraordinario se pagará a:

  • Jubilados que perciben el haber mínimo

  • Titulares de la PUAM

  • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

  • Madres de siete hijos con pensión

Quienes cobren por encima de la mínima lo recibirán de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Esto significa que el refuerzo continuará funcionando como un complemento central del ingreso mensual.

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra

La Asignación Universal por Hijo también se actualiza con el mismo porcentaje.

  • Monto total: $132.814

  • Pago mensual (80%): $106.251,20

AUH por discapacidad:

  • Total: $432.461

  • En mano: $345.968,80

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

SUAF: nuevos montos para trabajadores registrados

Las asignaciones familiares del sistema SUAF también aumentan.

Primer rango de ingresos

  • Asignación por hijo: $66.414

  • Asignación prenatal: $66.414

  • Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

  • Asignación por nacimiento: $77.414

  • Asignación por adopción: $462.845

  • Asignación por matrimonio: $115.913

  • Asignación por cónyuge: $16.113

Los valores varían según el ingreso del grupo familiar.

Complemento Leche: nuevo monto en marzo

El beneficio del Plan de los Mil Días destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes sube a: $50.094.

Se deposita automáticamente junto con la asignación.

Tarjeta Alimentar: sin cambios

En marzo de 2026, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y continuará con los mismos valores.

Esto implica que el aumento del ingreso dependerá exclusivamente de la suba de la AUH y de las asignaciones familiares.

Movilidad por inflación: cómo funciona el esquema actual

Desde 2024, los haberes se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor.

El nuevo sistema genera:

  • Aumentos mensuales

  • Ajustes atados directamente a la inflación

  • Eliminación de la fórmula trimestral

