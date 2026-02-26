AUH, SUAF y pensiones: todos los nuevos montos confirmados para marzo 2026

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en marzo 2026

Con el aumento del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima

Haber: $369.600,88

Con bono: $439.600,88

Jubilación máxima

$2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber: $295.680,70

Con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez

Haber: $258.720,62

Con bono: $328.720,62

PNC para madres de siete hijos

Haber: $369.600,88

Con bono: $439.600,88

El refuerzo vuelve a ser clave para garantizar un piso de ingresos dentro del sistema previsional.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran

El bono extraordinario se pagará a:

Jubilados que perciben el haber mínimo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Madres de siete hijos con pensión

Quienes cobren por encima de la mínima lo recibirán de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Esto significa que el refuerzo continuará funcionando como un complemento central del ingreso mensual.

AUH en marzo 2026: cuánto se cobra

La Asignación Universal por Hijo también se actualiza con el mismo porcentaje.

Monto total: $132.814

Pago mensual (80%): $106.251,20

AUH por discapacidad:

Total: $432.461

En mano: $345.968,80

El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

SUAF: nuevos montos para trabajadores registrados

Las asignaciones familiares del sistema SUAF también aumentan.

Primer rango de ingresos

Asignación por hijo: $66.414

Asignación prenatal: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por cónyuge: $16.113

Los valores varían según el ingreso del grupo familiar.

Complemento Leche: nuevo monto en marzo

El beneficio del Plan de los Mil Días destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes sube a: $50.094.

Se deposita automáticamente junto con la asignación.

Tarjeta Alimentar: sin cambios

En marzo de 2026, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y continuará con los mismos valores.

Esto implica que el aumento del ingreso dependerá exclusivamente de la suba de la AUH y de las asignaciones familiares.

Movilidad por inflación: cómo funciona el esquema actual

Desde 2024, los haberes se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor.

El nuevo sistema genera: