AUH, SUAF y pensiones: todos los nuevos montos confirmados para marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo esquema de haberes que regirá desde marzo de 2026 con un incremento del 2,9%, en línea con el último dato de inflación publicado por el INDEC.
Con el aumento del 2,9% por inflación, la jubilación mínima con bono llegará a $439.600. También suben la AUH, las pensiones y las asignaciones familiares, mientras que el refuerzo de $70.000 seguirá siendo clave para los ingresos más bajos.
La actualización alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, beneficiarios de pensiones no contributivas y trabajadores que cobran asignaciones familiares del sistema SUAF.
Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, un refuerzo que vuelve a ser determinante para sostener el poder de compra frente a la suba de precios.
Con este esquema, la jubilación mínima con bono superará los $439.000 y se consolida como el principal ingreso de más del 60% de los beneficiarios del sistema previsional.
Con el aumento del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima
Haber: $369.600,88
Con bono: $439.600,88
Jubilación máxima
$2.487.063,95
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Haber: $295.680,70
Con bono: $365.680,70
Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez
Haber: $258.720,62
Con bono: $328.720,62
PNC para madres de siete hijos
Haber: $369.600,88
Con bono: $439.600,88
El refuerzo vuelve a ser clave para garantizar un piso de ingresos dentro del sistema previsional.
El bono extraordinario se pagará a:
Jubilados que perciben el haber mínimo
Titulares de la PUAM
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez
Madres de siete hijos con pensión
Quienes cobren por encima de la mínima lo recibirán de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.
Esto significa que el refuerzo continuará funcionando como un complemento central del ingreso mensual.
La Asignación Universal por Hijo también se actualiza con el mismo porcentaje.
Monto total: $132.814
Pago mensual (80%): $106.251,20
AUH por discapacidad:
Total: $432.461
En mano: $345.968,80
El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Las asignaciones familiares del sistema SUAF también aumentan.
Primer rango de ingresos
Asignación por hijo: $66.414
Asignación prenatal: $66.414
Asignación por hijo con discapacidad: $216.240
Asignación por nacimiento: $77.414
Asignación por adopción: $462.845
Asignación por matrimonio: $115.913
Asignación por cónyuge: $16.113
Los valores varían según el ingreso del grupo familiar.
El beneficio del Plan de los Mil Días destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes sube a: $50.094.
Se deposita automáticamente junto con la asignación.
En marzo de 2026, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización y continuará con los mismos valores.
Esto implica que el aumento del ingreso dependerá exclusivamente de la suba de la AUH y de las asignaciones familiares.
Desde 2024, los haberes se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor.
El nuevo sistema genera:
Aumentos mensuales
Ajustes atados directamente a la inflación
Eliminación de la fórmula trimestral