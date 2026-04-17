Megaoperativo de control migratorio en Once: hubo demorados, retenidos y un fuerte despliegue en la zona

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"Trabajamos de manera constante para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Quien ingrese o permanezca de forma irregular será detectado y expulsado. En Argentina, las reglas son claras y la ley se cumple", publicaron en la cuenta oficial de Migraciones.

Antecedentes recientes y alcance de las medidas

Días atrás, se registró un procedimiento similar en Lomas de Zamora, donde efectivos realizaron controles de documentación en la vía pública, incluyendo identificación de personas mediante sistemas biométricos.

Estos operativos se desarrollaron en el marco del Decreto 366/2025, que introdujo modificaciones en la normativa migratoria vigente, incluyendo cambios en los mecanismos de control, permanencia y eventuales procesos de expulsión del país.

Embed LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON



Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país.



En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. pic.twitter.com/VIWreUQlaO — Migraciones (@Migraciones_AR) February 11, 2026

Qué establece la normativa vigente

La normativa actual contempla herramientas para detectar situaciones migratorias irregulares y agilizar procedimientos administrativos, así como nuevas condiciones para el ingreso y permanencia en el país.

Entre otros puntos, se incorporaron mecanismos de verificación en la vía pública, el uso de tecnología biométrica para identificación y modificaciones en los procesos administrativos vinculados a la residencia y eventuales expulsiones.

El operativo en Once se suma a una serie de controles que se vienen realizando en diferentes jurisdicciones, en el marco de las políticas migratorias implementadas a nivel nacional.