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Megaoperativo de control migratorio en Once: hubo demorados, retenidos y un fuerte despliegue en la zona

La Policía Federal y la Dirección Nacional de Migraciones llevaron adelante una impactante vigilancia intensiva, con requisas. Ya se realizaron 2780 acciones similares en distintos puntos del país.

Un amplio operativo de control migratorio se llevó a cabo este viernes en el barrio porteño de Once, donde agentes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Policía Federal Argentina realizaron controles de documentación a transeúntes. Las acciones se llevaron adelante en la vía pública con procedimientos que buscaban la verificación de identidad.

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El despliegue incluyó intercepción de personas, revisión de bolsos y pedidos de identificación, en el marco de operativos destinados a detectar situaciones migratorias irregulares y posibles requerimientos judiciales. Como resultado, al menos siete personas fueron demoradas y trasladadas bajo custodia.

Según información oficial, este tipo de procedimientos forma parte de una política de fiscalización migratoria. La Dirección Nacional de Migraciones informó que ya se realizaron 2.780 operativos de control de permanencia en distintos puntos del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

En el operativo de Once, los controles se realizaron en una de las zonas comerciales más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, con participación de fuerzas federales y coordinación del organismo migratorio.

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"Trabajamos de manera constante para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Quien ingrese o permanezca de forma irregular será detectado y expulsado. En Argentina, las reglas son claras y la ley se cumple", publicaron en la cuenta oficial de Migraciones.

Antecedentes recientes y alcance de las medidas

Días atrás, se registró un procedimiento similar en Lomas de Zamora, donde efectivos realizaron controles de documentación en la vía pública, incluyendo identificación de personas mediante sistemas biométricos.

Estos operativos se desarrollaron en el marco del Decreto 366/2025, que introdujo modificaciones en la normativa migratoria vigente, incluyendo cambios en los mecanismos de control, permanencia y eventuales procesos de expulsión del país.

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Qué establece la normativa vigente

La normativa actual contempla herramientas para detectar situaciones migratorias irregulares y agilizar procedimientos administrativos, así como nuevas condiciones para el ingreso y permanencia en el país.

Entre otros puntos, se incorporaron mecanismos de verificación en la vía pública, el uso de tecnología biométrica para identificación y modificaciones en los procesos administrativos vinculados a la residencia y eventuales expulsiones.

El operativo en Once se suma a una serie de controles que se vienen realizando en diferentes jurisdicciones, en el marco de las políticas migratorias implementadas a nivel nacional.

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