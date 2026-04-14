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El Gobierno hará un nuevo giro de fondos a las empresas de colectivos para regularizar el sistema

La administración nacional acordó con cinco cámaras empresarias enviar un refuerzo esta semana para cubrir deudas y normalizar las frecuencias.

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La Secretaría de Transporte mantuvo un encuentro con las cinco cámaras del sector de jurisdicción nacional que conforman AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. En el encuentro se abordó “ordenamiento y la reestructuración del sistema de aspectos operativos que hoy dificultan la adecuada prestación de los servicios”. Según informaron desde la cartera a cargo de Fernando Herrmann, el objetivo es corregir distorsiones que hoy impactan en la prestación del servicio.

Colectivos Plaza Constitución

Durante la reunión, los funcionarios presentaron un plan de acción con lineamientos concretos para avanzar en el corto plazo en una reestructuración del sistema. En ese marco, analizaron "variables técnicas y económicas" para garantizar un "nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios".

Como parte del entendimiento, el Gobierno confirmó que enviará un refuerzo de fondos para cubrir deudas pendientes que las empresas estiman en $120.000 millones. Con ese giro, se busca “contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias" habituales del transporte público en el AMBA.

Además, se evaluaron alternativas para "reducir costos operativos y optimizar el sistema". Entre las propuestas, se trabajó en "herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios".

Secretaría de Transporte reunión empresas de colectivos

Las partes acordaron continuar con la mesa de trabajo y fijaron un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días para seguir avanzando en las medidas.

Fuentes del sector empresarial confiaron a A24.com que se fueron de la reunión con "la promesa de pago parcial" que se concretaría el viernes de esta semana por "$44 mil millones" que forman parte de la deuda que el Estado mantiene de febrero, sobre un total que asciende a "$115 mil millones".

Además, indicaron que por el reclamo en cuanto a la actualización en los costos del combustible se encuentran "sin novedades hasta el momento" y que continúan con el esquema que desembocó en el conflicto: pagan $2.150 el litro de nafta mientras el Estado les reconoce $1.700.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y Mariano Plencovich. Por el lado empresario estuvieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez por AAETA, Roberto Rodríguez por CTPBA, Daniel De Ingeniis por CETUBA y Daniel Tenisci por CEAP.

En paralelo, las empresas ya habían mantenido una reunión este lunes con autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde avanzaron en un esquema orientado a preservar las fuentes de trabajo. El Ministerio de Transporte bonaerense definirá en los próximos días la estructura de costos correspondiente al segundo cuatrimestre.

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