El Gobierno hará un nuevo giro de fondos a las empresas de colectivos para regularizar el sistema

Además, se evaluaron alternativas para "reducir costos operativos y optimizar el sistema". Entre las propuestas, se trabajó en "herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios".

Secretaría de Transporte reunión empresas de colectivos

Las partes acordaron continuar con la mesa de trabajo y fijaron un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días para seguir avanzando en las medidas.

Fuentes del sector empresarial confiaron a A24.com que se fueron de la reunión con "la promesa de pago parcial" que se concretaría el viernes de esta semana por "$44 mil millones" que forman parte de la deuda que el Estado mantiene de febrero, sobre un total que asciende a "$115 mil millones".

Además, indicaron que por el reclamo en cuanto a la actualización en los costos del combustible se encuentran "sin novedades hasta el momento" y que continúan con el esquema que desembocó en el conflicto: pagan $2.150 el litro de nafta mientras el Estado les reconoce $1.700.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y Mariano Plencovich. Por el lado empresario estuvieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez por AAETA, Roberto Rodríguez por CTPBA, Daniel De Ingeniis por CETUBA y Daniel Tenisci por CEAP.

En paralelo, las empresas ya habían mantenido una reunión este lunes con autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde avanzaron en un esquema orientado a preservar las fuentes de trabajo. El Ministerio de Transporte bonaerense definirá en los próximos días la estructura de costos correspondiente al segundo cuatrimestre.