"Todos los días me llaman": la grave denuncia por amenazas de Camila Lattanzio contra su expareja

Además, recordó: “No es que lo vengo pasando hace un mes. Con este pibe estuve 3 meses y no me dejen en paz. Él tiene mucho poder. Yo no puedo hablar mucho de su cargo ni de nada de eso, pero yo veía cuando salía con él todas las cosas que se hacían por atrás. Nunca más me comuniqué con él. Es más, lo bloqueé de todos lados y quería que lo maneje la Justicia. No quería ni siquiera hacerlo público”.

Su testimonio, cargado de dolor y firmeza, expone la difícil situación que atraviesa y la necesidad de encontrar paz y respaldo en la Justicia.

Embed

Las fotos que mostró Camila Lattanzio de sus heridas

Camila Lattanzio compartió este martes un video en el que, angustiada, relató el difícil momento que atraviesa desde hace meses con su expareja, a quien denunció.

La ex participante de Gran Hermano explicó conmovida que su ex novio, un político de La Libertad Avanza, la denunció a ella por extorsión. En primera persona, Camila relató lo que vivió y mostró las heridas que aún conserva en su cuerpo. “Como muchos saben hace cinco o seis meses le metí una denuncia a mi ex novio. No puedo decir quién es pero lo único que puedo decir es que tiene un cargo político bastante importante de La Libertad Avanza”, comenzó en su publicación de Instagram.

Con lágrimas en los ojos, agregó: “A raíz de eso todos estos meses estoy viviendo un calvario. Nunca quise llegar a esta instancia ni mucho menos hacer público esto porque no me gusta que me vinculen con esto”.

El relato se volvió aún más crudo cuando aseguró: “Me metió una denuncia por extorsión, cosa que nunca pasó. No sé si lo hace para que yo me calle pero la realidad es que yo cuando estuve en pareja con él viví un montón de cosas que no les puedo explicar. Me pegó”.

Finalmente, Camila detalló entre sollozos el hostigamiento que sufrió: “Me extorsionaba, me amenazaba. Me decía que era una pu.., una tro..., que no servía para nada y así un montón de cosas. Y ahora está tratando de dar vuelta la situación y me quiere callar para que yo no hable y él viva su vida tal como es”. Su testimonio expone la dureza de la situación y el impacto emocional que aún la atraviesa.