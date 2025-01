El desgarrador testimonio de la madre de uno de los bebés fallecidos: "Brenda me dijo que..."

Además, narró que una médica no permitió que su madre ingresara a la sala de parto argumentando que era "muy grande". Luego, afirmó: "Me hicieron poner un camisón sola, subir a una silla de ruedas y esperar 20 minutos. Estaba sola y no toleraba el dolor".

"Brenda me dijo que si mi hijo se moría, sería mi culpa"

Damaris relató que, tras el nacimiento de su hijo Benjamín, pudo amamantarlo, pero notó que no se encontraba bien. Fue entonces cuando Brenda Agüero, quien estaba presente tanto en la sala de parto como en la de recuperación, señaló que el bebé parecía estar mal y lo trasladaron a terapia intensiva, donde falleció por un paro cardíaco.

Durante su declaración, Bustamante recordó otra frase impactante de la enfermera: "Mientras estaba dilatando, me dijo que si mi hijo se caía y moría, iba a ser mi culpa".

La autopsia y el pedido de justicia

Tras la muerte de su hijo, Bustamante solicitó una autopsia. Según su testimonio, los médicos intentaron disuadirla preguntándole: "¿Para qué?", y advirtiéndole: "Podés hacerla, pero mirá que te lo van a abrir todo".

La madre describió a Benjamín como "lo más hermoso y suave" que había tocado en su vida. Entre lágrimas, concluyó: "Me arruinaron la vida. Hagan justicia por mi hijo".

El juicio, que busca esclarecer las responsabilidades en la muerte de los recién nacidos, continúa con testimonios impactantes que reflejan el horror vivido por las familias afectadas.