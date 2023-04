El drama de las víctimas de la explosión en Santos Lugares: "No tenemos dónde ir"

"Esto empezó perdiendo gas a las 4 y media de la tarde porque estaban haciendo en la calle un bacheo nuevo (...) rompen el caño de gas a esa hora, vienen los bomberos y Defensa Civil, pero nadie fue capaz de evacuar. Podrían haber evacuado. Hubiera explotado igual, pero no hubiera habido víctimas", sostuvo.

Embed

De la casa no quedó nada (...) Quiero resolver urgentemente la vivienda de mi cuñado, que tiene una nena discapacitada", agregó el hombre.

Natalia, otra de las víctimas, dio más detalles. "Estamos desesperados porque no tuvimos respuestas. Ninguna de las empresas involucradas ni el municipio... todavía estamos en la calle, estamos desesperados y muy tristes", afirmó.

"Yo estoy durmiendo en la casa de una prima, mis hijas están en la casa de Gregorio de Laferrere en los de unos familiares y tengo los animales en las casas de unos vecinos que ya no los pueden tener. Me preocupa eso, no tener dónde ir".

Cómo ocurrió la explosión en Santos Lugares

La explosión se produjo el lunes pasado cerca de las 19, en una vivienda que también albergaba un estudio jurídico en Santas Lugares. Horas antes, El municipio erealizaba una obra de repavimentación a unos metros.

Según cuentan los afectados, en la zona se sintió por horas un fuerte olor. El estallido ocurrió finalmente en un inmueble en el cruce de las calles Almafuerte y Williams, de dicha localidad. El incidente fue registrado por una cámara de la zona.

El incendio requirió el trabajo de 17 dotaciones de bomberos, 5 ambulancias del SAME de Tres de Febrero, efectivos de Defensa Civil y operarios de Naturgy, la empresa encargada de la distribución de gas natural.

Por el siniestro seis personas fueron internadas mientras que tres bomberos, tres operarios y un vecino fueron asistidos en el lugar. En tanto, 40 familias debieron ser evacuadas.