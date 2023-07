El duro relato de la mamá de Cecilia Strzyzowski: "El verdadero monstruo es Emerenciano"

“Yo estoy segura que el asesino de mi hija es él”, afirmó refiriéndose al padre del clan Sena, familia acusada del femicidio. Y señaló: “El asesino, el carnicero de mi hija, es Emerenciano”.

Cómo se enteró de que su hija, Cecilia Strzyzowski, estaba muerta

En la misma entrevista, Mariana Fabbiani le preguntó: “¿Cómo hiciste vos, fue con el dije, fue con alguna de las pertenencias que te diste cuenta que tu hija estaba muerta?”. Y Gloria Romero aseguró: “El mismo sábado. Cuando tuvimos la reunión en Casa de Gobierno con la cúpula de la policía”.

“Yo estaba llorando y yo le dije que necesitaba o que me la traigan viva o que me den el cuerpo. El policía ahí me agarró de la mano, me vio a la cara y me dijo ‘te prometo que te voy a traer el cuerpo de tu hija’”, expresó la madre de Cecilia Strzyzowski.

Por último, la mujer quebró en llanto y cerró, entre lágrimas: “Cuando ese hombre me dijo eso yo sabía que mi hija estaba muerta y que estaban buscando el cuerpo. A partir de ahí no tuve más dudas, yo sabía que estaba muerta, lo sentía”.

Este lunes, entre las 17 y las 18 horas, Gloria Romero encabezará una movilización hacia la Casa de la Provincia del Chaco, ubicada en avenida Callao 322, en el barrio porteño de Balvanera. Estará acompañada por la organización de Madres del Dolor.